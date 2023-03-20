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Güneş'in üzerinde plazma şelalesi oluştu

Bir astrofotoğrafçı, Güneş'in yüzeyinde yükselen ve yüz bin kilometre yükseğe kadar ulaşan plazma perdesinin görüntüsünü kaydetti.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 15:27
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Güneş'in plazma perdesi görüntülendi

Güneş'in üzerinde plazma şelalesi oluştu
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Arjantinli bir astrofotoğrafçı, Kutup Taç Patlamaları (Polar Crown Prominence – PCP) olarak adlandırılan bir olayı fotoğrafladı.

Eduardo Schaberger Poupeau bu çarpıcı fotoğrafı 9 Mart'ta çekti. Plazma perdesi, Güneş'in yüzeyinin 100.000 kilometre üzerinde yükselirken görülebiliyor. Söylediğine göre, Ulusal Güneş Gözlemevi Küresel Salınım Ağı Grubu bu oluşumun varlığını kendisine haber verdi ve yaşadığı bölgede atmosferi tozlu ve çalkantılı hale getiren sıcak hava dalgasına ve kuraklığa rağmen iyi bir fotoğraf çekmek için işe koyuldu. En güçlü teleskopunu kullanarak bu muhteşem fotoğrafı yakalamayı başardı.

Schaberger Poupeau, “İyi bir çekim yapmaya kararlıydım, bu yüzden ekipmanımı hızla arka bahçeme kurdum ve daha iyi bir görüş elde etmek için en güçlü teleskopumu kullandım” dedi ve devam etti: “Dizüstü bilgisayar ekranımda gördüğüm görüntü gerçekten inanılmazdı, 100.000 km yüksekliğindeki bir duvardan aşağı damlayan yüzlerce plazma ipliğini gözlemleyebilmek beni kelimenin tam anlamıyla suskun bıraktı. Mümkün olan en iyi sonucu elde etmek için atmosferik dengenin en yüksek olduğu anları bulmaya çalışarak fotoğraf çekmek için yaklaşık iki saat harcadım.” dedi.

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