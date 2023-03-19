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Dünyadan görülebiliyor. Hubble uzay teleskobu keşfetti

Hubble uzay teleskobundan elde edilen yeni bir görüntüye göre bir galaksi daha keşfedildi. Üstelik keşfedilen galaksinin dünyadan görülebildiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 08:56
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Hubble uzay teleskobu yeni bir galaksi keşfetti

Dünyadan görülebiliyor. Hubble uzay teleskobu keşfetti
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Amerikalı astronom Hubble Uzay Teleskobu yeni bir keşfe daha imza attı. 

Teleskop, UGCA 307 adlı galaksiyi görüntüledi. Cüce galaksi olarak adlandırılan bir tür olduğundan, bu galakside sadece küçük bir yıldız kümesi bulunuyor. Bunlar, birkaç milyar yıldızlı galaksiler olarak tanımlanıyor. Samanyolu galaksisinde yüz milyarlarca yıldız bulunduruyor.

UGCA 307, Samanyolu galaksisinin aksine çok fazla dala sahip değil. Görüntülenen galakside, yeni yıldızların oluştuğu parlak kırmızı bölgeler gibi görülebilen özellikler mevcut olduğu aktarıldı. 

Teleskopta bulunan Hubble’ın Gelişmiş Araştırma Kamerası (ACS) cihazı, elektromanyetik spektrumun insan gözünün algılayabildiği bir teknolojiye sahip. Yetkililer, görüntünün bu teknoloji sayesinde ACS ile çekildiğini açıkladı. 

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