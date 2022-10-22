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Zürafa 16 aylık bebeği çiğneyerek öldürdü

Güney Afrika Cumhuriyeti bir doğa parkında tur rehberi olarak çalışan kadın, 16 aylık bebeğiyle parkta zürafaların bulunduğu yere geldi. Bir zürafa 16 aylık bebeği çiğneyerek öldürdü, çocuğunu kurtarmak isteyen kadın hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 11:40
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde zürafa 16 aylık bebeği çiğneyerek öldürdü. Bebeğin annesi yoğun bakımda

Zürafa 16 aylık bebeği çiğneyerek öldürdü
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Independent Türkçe'nin haberine göre, Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki bir doğa parkında zürafanın saldırdığı 16 aylık bebek hayatını kaybetti.

KwaZulu-Natal vilayetinde yer alan Kuleni Hayvan Parkı'nda çarşamba günü yaşanan olayda, kimliği açıklanmayan 25 yaşındaki bir anneyle 16 aylık kız çocuğu zürafanın saldırısına uğradı.

Polis, zürafanın henüz belirlenemeyen bir nedenle saldırganlaşarak bebeği çiğnediğini söyledi. Açıklamada kadının parkta tur rehberi olarak çalıştığı ve çocuğuyla birlikte gezerken uğradığı saldırıda ağır yaralandığı belirtildi.

Park yetkilileri, özel acil merkezi Netcare 911'le iletişime geçerek ambulans helikopter çağırdı. Merkezden Shawn Herbst, bebeğin hastanede yaşamını yitirdiğini belirtirken, annenin yoğun bakımda tedavi gördüğü bilgisini paylaştı.

PARKTA UYARI YAPILIYOR

Polis Nqobile Gwala da olayla ilgili inceleme başlatıldığını söyledi. Öte yandan parkın kimliği açıklanmayan yöneticisi, Birleşik Krallık'ın kamu yayımcısı BBC'nin yorum talebini yaşanan olay hassas olduğu gerekçesiyle reddetti.

Yerli ve yabancı turistlerin yasaklı bölgelere girmeden yürüyüş yapıp bisikletle gezmelerine izin verilen hayvan parkının internet sitesinde, tüm ziyaretçiler yaban hayatındaki öngörülemez davranışlara karşı uyarılıyor.

2018'de de Britanyalı bilim insanı Sam Williams'ın eşi Kathy Williams ve 7 yaşındaki oğlu, ülkedeki Bylde Yaban Hayatı Alanı adlı hayvan parkında zürafa saldırısına uğramıştı. Anne ve çocuğu, hastanede yapılan müdahalenin ardından kurtulmuştu.

Yaban hayatı uzmanları, özellikle dişi zürafaların bazı insanları yavrularına karşı tehdit olarak algılayıp saldırganlaşabileceğini söyledi.

 

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