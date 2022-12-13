Köyde kaybolan 10 koyun bulundu

Kilis’te, kaybolan 10 adet küçükbaş hayvan jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.
Merkeze bağlı Süngütepe (Bavuk) köyünde Mustafa Kaşıkçı’ya ait 10 adet küçük baş hayvan kayboldu. Mustafa Kaşıkçı’nın durumu jandarmaya bildirmesi üzerine jandarma ekipleri gece karanlığına rağmen küçük baş hayvanları bularak sahibine teslim etti.
(Kaynak: İHA)
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