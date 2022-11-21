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Amcasını öldürttü, polis peşine düşünce intihar etti 

Adana’da tekel bayisinde uğradığı silahlı saldırıda başından vurulan Hamit Koç’u (31) öldüren İ.A. (16) ve birlikte kaçtığı motosikletli Burhan Arslan (22) yakalandı. İfadesinde, “Yanında çalıştığım Ali Kasar, amcasıyla kavga ettiğini söyleyip, öldürmemi istedi. Tabancayı bana verdi, cinayeti işledim” diyen İ.A. ile Arslan tutuklandı. Polisin peşinde olduğunu öğrenen Ali Kasar (25) ise intihar etti.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 10:35
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Amcasını öldürttü polis peşine düşünce intihar etti 

Amcasını öldürttü, polis peşine düşünce intihar etti 
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Adana Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Şehitler Bulvarı’ndaki bir tekel bayisinde, 14 Kasım günü saat 23.00 sıralarında Hamit Koç, işyerinde oturduğu sırada içeri giren bir kişi tabancayla peş peşe ateş açtı.

Başından vurulan Koç kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise caddede kendisini bekleyen kişinin motosikletine binip, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Koç’un hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve savcının yaptığı çalışmanın ardından Koç’un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

‘ÖLDÜRMEMİ İSTEDİ’

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelinin İ.A., motosikleti kullananın ise Burhan Arslan olduğunu tespit etti. Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi’ndeki arkadaşlarının evinde saklandıkları belirlenen şüpheliler, operasyonla gözaltına alındı.

Emniyet'e götürülen İ.A., ifadesinde, “Yanında çalıştığım Ali Kasar, amcasıyla kavga ettiğini söyleyip, öldürmemi istedi. Sonra da tabancayı bana verdi. Ben de cinayeti işledim” dedi.

Polis, Ali Kasar ile Koç’un kavga ettiği sırada olay yerinde bulunan Muhammet Koç’u da (31) gözaltına aldı.

İNTİHAR ETTİ

Harekete geçen ekipler, babası ve annesi boşandıktan sonra annesinin soyadını alan Ali Kasar’ın Sarıçam ilçesi Büyükçıldırım Mahallesi’ndeki evine gittiğini tespit etti. Polisin peşinde olduğunu öğrenen Ali Kasar, pompalı tüfekle başına ateş ederek intihar etti.

Jandarma ekipleriyle adrese giden polis, Kasar’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından Ali Kasar’ın cenazesi de Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İ.A. ile Burhan Arslan tutuklanırken, Muhammet Koç ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.(AA)

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