Güney Afrika'da apartmanda çıkan yangında 63 kişi öldü

Editör: Osmancan Erok

Güney Afrika'nın kamu yayıncısı SABC'nin haberine göre, sabah saatlerinde Johannesburg'un merkezindeki beş katlı bir binada çıkan yangında en az 63 kişi öldü.

SABC'nin haberine göre acil servisler olaya müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için büyük mücadele verirken, bir yandan da dramatik görüntüler ortaya çıktı.

Ekipler, yangında hayatını kaybedenlerin cesetlerini olay yerinden çıkarırken, cansız bedenleri sokaklara serdiler.

Acil servis sözcüsü Robert Mulaudzi, çok sayıda kişinin tedavi edildiğini ve bazılarının sağlık tesislerine nakledildiğini söyledi.

SABC'ye göre yangının nedeni henüz bilinmiyor.