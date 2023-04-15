15 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Güney Kore, ABD ve Japonya, Kuzey'e karşı füze savunma ve denizaltı savar tatbikatları yapacak

Güney Kore, ABD ve Japonya, Kuzey'e karşı füze savunma ve denizaltı savar tatbikatları yapacak

Güney Kore, ABD ve Japonya, Kuzey Kore'nin artan tehditlerine karşı düzenli olarak füze savunma ve denizaltı savar tatbikatları düzenleme konusunda anlaştı.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 10:23
Takip Et

Güney Kore, ABD ve Japonya, Kuzey'e karşı askeri tatbikat yapacak

Güney Kore, ABD ve Japonya, Kuzey'e karşı füze savunma ve denizaltı savar tatbikatları yapacak
+
Aa
-

Anadolu Ajansı'nın Yonhap'tan aktardığı habere göre, Güney Kore Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkeler dün Üçlü Savunma Görüşmeleri'nin (DTT) oturumunda anlaşmaya vardı.

Anlaşma, Kuzey'in yeni katı yakıtlı "Hwasong-18" kıtalar arası balistik füze (ICBM) dahil olmak üzere son dönemde yaptığı silah denemeleri devam ederken geldi.

Üç ülke, bu çerçevede Kuzey Kore'nin artan tehditlerine karşı düzenli olarak füze savunma ve denizaltı savar tatbikatları düzenleme kararı aldı.

Güney Kore Politikadan Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Heo Tae-keun, ABD Savunma Bakanlığı Hint-Pasifik Güvenlik İşlerinden Sorumlu Müsteşarı Ely Ratner ve Japonya Savunma Politikası Genel Müdürü Kazuo Masuda'nın başkanlık ettiği heyetler, görüşmelere katıldı.

2020'de yapılan bir önceki DTT toplantısı, 2021 ve 2022'de Kovid-19 salgını nedeniyle gerçekleştirilememişti.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿YSK seçime 1 ay kala uyardı: Bu oylar geçersiz sayılacak
1
﻿YSK seçime 1 ay kala uyardı: Bu oylar geçersiz sayılacak
﻿YSK seçime 1 ay kala uyardı: Bu oylar geçersiz sayılacak
﻿Son anketin sonucu kulisleri kasıp kavurdu. Hangi aday önde 
2
﻿Son anketin sonucu kulisleri kasıp kavurdu. Hangi aday önde 
﻿Son anketin sonucu kulisleri kasıp kavurdu. Hangi aday önde 
﻿Belediye başkanı gece kulübünde pantolonunu indirip çıplak dans etti
3
﻿Belediye başkanı gece kulübünde pantolonunu indirip çıplak dans etti
﻿Belediye başkanı gece kulübünde pantolonunu indirip çıplak dans etti
﻿Saray'ın en çok güvendiği anketçi kimin önde olduğunu açıkladı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
4
﻿Saray'ın en çok güvendiği anketçi kimin önde olduğunu açıkladı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Saray'ın en çok güvendiği anketçi kimin önde olduğunu açıkladı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü
5
﻿Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü
﻿Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü
﻿Nihat Hatipoğlu'nu hayrete düşüren büyü sorusu: Yanıtı bu oldu
6
﻿Nihat Hatipoğlu'nu hayrete düşüren büyü sorusu: Yanıtı bu oldu
﻿Nihat Hatipoğlu'nu hayrete düşüren büyü sorusu: Yanıtı bu oldu
﻿Derin konuların yazarı Tolga Şardan açıkladı. Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın istifasının perde arkası ortaya çıktı. Kulisler kaynıyor
7
﻿Derin konuların yazarı Tolga Şardan açıkladı. Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın istifasının perde arkası ortaya çıktı. Kulisler kaynıyor
﻿Derin konuların yazarı Tolga Şardan açıkladı. Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın istifasının perde arkası ortaya çıktı. Kulisler kaynıyor
﻿Uzmanı açıkladı. Elektronik sigaranın ölümcül zararları ortaya çıktı
﻿Uzmanı açıkladı. Elektronik sigaranın ölümcül zararları ortaya çıktı
﻿Uzmanı açıkladı. Elektronik sigaranın ölümcül zararları ortaya çıktı
﻿Rüyada civciv görmek ne anlama geliyor?
﻿Rüyada civciv görmek ne anlama geliyor?
﻿Rüyada civciv görmek ne anlama geliyor?
﻿Profesörden depremzede açıklaması: Psikolojik bir enkaz oldu
﻿Profesörden depremzede açıklaması: Psikolojik bir enkaz oldu
﻿Profesörden depremzede açıklaması: Psikolojik bir enkaz oldu
﻿Kılıçdaroğlu Bulgaristan'a gidiyor
﻿Kılıçdaroğlu Bulgaristan'a gidiyor
﻿Kılıçdaroğlu Bulgaristan'a gidiyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.