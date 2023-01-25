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Termometreler sıfırın altında 39 dereceyi gösterdi

Kış mevsiminin en soğuk günlerinin yaşandığı Güney Kore'de termometreler sıfırın altında 39.3'ü gösterdi.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 00:12
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Güney Kore en soğuk kışı yaşıyor

Termometreler sıfırın altında 39 dereceyi gösterdi
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Türkiye'de beklenilen kış bir türlü gelmezken, Doğu Asya'nın büyük bir bölümü soğuk hava dalgası etkisinde..

Güney Kore Meteoroloji İdaresi (KMA), başkent Seul'de termometrelerin sıfırın altında 25'i, ülkenin kuzeyindeki Cheorwon'da ise sıfırın altında 39.3'ü gösterdiğini açıkladı.

HAYATI OLUMSUZ ETKLEDİ

Kış mevsiminin en soğuk günlerini yaşadığı açıklanan ülkenin farklı kesimlerinde görülen şiddetli kar yağışı ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Hava şartlarının elverişsizliği nedeniyle en az 476 uçuş iptal edildi.

AŞIRI SOĞUK UYARISI YAPILDI

Kuzey Kore'de de sert hava koşulları etkili olmaya başladı. Kore Yarımadası'ndaki zorlu hava şartları, başkent Pyongyang haricinde ısınmak için gerekli elektrik enerjisine sahip olmadığı düşünülen Kuzey Kore yönetimini de harekete geçirdi.

Devlet medyası, sıcaklık değerlerinin sıfırın altında 30'ları bulabileceğini duyurarak, aşırı soğuk hava uyarısı yayınladı. Ayrıca ülkede sabah saatlerinde gözlenen en düşük sıcaklık değerinin sıfırın altında 19 olduğu bildirildi. (İHA)

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