Güney Kore ilk casus uydusunu fırlattı

Güne Kore Savunma Bakanlığı, komşusu Kuzey Kore ile artan uzay yarışının ortasında, Jeju Adası yakınlarında deniz üzerinde uydu taşıyan katı yakıtlı bir roket uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bunun, roket teknolojisinin Mart ve Aralık 2022'de yapılan iki testten sonra üçüncü başarılı testi olduğu bilgisi verildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Pazartesi günkü fırlatmada devlet tarafından işletilen Savunma Geliştirme Ajansı'nda geliştirilen teknoloji ve Güney Kore'nin Hanwha Systems tarafından üretilen bir güçlendirici ve uydunun yer aldığı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kuzey Kore ise casus uydunun Beyaz Saray ve Pentagon da dahil olmak üzere ABD ve Güney Kore'deki önemli yerlerin uzay görüntülerini içeren görüntüleri aktardığını söyledi. Ancak henüz bu uydu fotoğraflarından herhangi birini yayınlamadı.