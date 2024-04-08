Güney Kore yerli askeri casus uydusunu yörüngeye gönderdi

Kaynak: İHA
Güney Kore yerli askeri casus uydusunu yörüngeye gönderdi
Güney Kore'nin ikinci yerli askeri casus uydusu SpaceX'e ait Falcon 9 roketi ile başarılı bir şekilde yörüngeye fırlatıldı.

Güney Kore, ikinci yerli askeri casus uydusunu yörüngeye gönderdi. Ülkenin Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, SpaceX'e ait Falcon-9 roketi, yerel saatle 19.17'de ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı. Uydu, fırlatmadan yaklaşık 45 dakika sonra yörüngeye yerleşti. SpaceX, Falcon-9 roketinin yeniden kullanım özelliğine sahip ilk aşama güçlendiricisinin fırlatma sonrasında Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndaki LZ-1 platformuna iniş yaptığını duyurdu. Yörüngeye gönderilen askeri casus uydusunun, mikrodalgaları kullanarak veri elde etme teknolojisine sahip olduğu ve hava şartlarından bağımsız olarak veri toplayabilen sentetik açıklıklı radar (SAR) sensörlerine sahip olduğu belirtildi.

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