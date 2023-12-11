Güney Kore’de ABD uçağı düştü

ABD’ye ait bir F-16 savaş uçağı Güney Kore’de düştü. Uçağın rutin bir eğitim uçuşu sırasında düştüğü öğrenildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Güney Kore’de ABD uçağı düştü

Güney Kore’de, ABD’ye ait bir F-16 savaş uçağının rutin bir eğitim uçuşu sırasında düştüğü bildirildi. Hava Kuvvetleri Birimi, uçakta yaşanan 'uçak içi acil durumunun' ardından pilotun uçaktan atladığını, sonrasında pilotun Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldığını açıkladı.

'ACİL DURUMUN SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR'

Gazete Duvar’ın Reuters Haber Ajansından aktardığına göre, Sarı Deniz'de Güney Kore Sahil Güvenliği tarafından kurtarılan pilot, Kunsan Hava Üssü'ne geri götürüldü. 8'inci Filo'dan yapılan açıklamada, acil durumun sebebinin araştırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan birim komutanı Matthew Gaetke, pilotun kurtarılması ve durumunun iyi olması karşısında minnet duyduğunu söyledi.

Güney Kore'nin batısındaki sahil kenti Gunsan'daki hava üssü, ABD'nin ülkede kullandığı iki ana hava üssünden biri.

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