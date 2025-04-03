Güney Kore’de enflasyon yükselişte

Güney Kore’de tüketici fiyatları mart ayında yıllık bazda yüzde 2.1 artarak şubat ayındaki yüzde 2.0 seviyesinin üzerine çıktı. Bu artış, piyasa beklentilerini geride bırakarak enflasyonun halen kontrol altına alınamadığını gösterdi. Aylık bazda ise fiyat artışı yüzde 0.2 olarak kaydedildi ve şubat ayındaki yüzde 0.3 seviyesinin altına geriledi.

FAİZ ORANLARI İKİ YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Güney Kore Merkez Bankası, ekonomiyi canlandırmak amacıyla faiz oranlarını toplamda 75 baz puan düşürdü. Son yapılan faiz indirimiyle birlikte politika faizi yüzde 2.75’e gerileyerek son iki yılın en düşük seviyesine indi. Ancak enflasyonun beklentilerin üzerinde seyretmesi, bankanın ilerleyen aylarda nasıl bir yol izleyeceği konusunda belirsizlik yaratıyor.

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BÜYÜME TAHMİNİ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Küresel ticaretteki belirsizlikler ve ABD’nin uyguladığı gümrük tarifelerinin etkisiyle Güney Kore Merkez Bankası, ülkenin ekonomik büyüme tahminini düşürdü. Ülke içindeki siyasi istikrarsızlık da ekonomik beklentileri olumsuz etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

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ÇEKİRDEK ENFLASYON SABİT KALDI

Yetkililer, 2025 ve 2026 yılları için enflasyon tahminlerini yüzde 1.9 seviyesinde korudu. Çekirdek enflasyon beklentisi ise yüzde 1.8 olarak sabit tutuldu. Bu veriler, Güney Kore ekonomisinin zorlu bir döneme girdiğine işaret ediyor.

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GELECEK DÖNEMDE NE BEKLENİYOR?

Güney Kore’de enflasyonun yükselmesi, merkez bankasının faiz politikası konusunda zor kararlar almasına neden olabilir. Uzmanlar, ekonomik büyümeyi desteklemek için gevşek para politikasının devam edebileceğini ancak enflasyonun hızlanması halinde sıkılaştırıcı adımların yeniden gündeme gelebileceğini belirtiyor.