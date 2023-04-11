Güney Kore'de orman yangını. Tahliye sayısı 300 oldu

İHA

Güney Kore’nin Gangwon eyaletindeki Gangneung kentinde orman yangını çıktı.

Şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayılan yangında riskli bölgelerdeki 300 kişi tahliye edildi.

İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürürken, rüzgar nedeniyle yangına havadan müdahale edilemediği belirtildi.

Gangwon Eyalet Valisi Kim Jin-tae, yangında 170 hektardan fazla arazinin küle döndüğünü açıkladı. Yangının nedeninin araştırıldığını ifade eden Kim, alevlerin şiddetli rüzgarlar nedeniyle bir ağacın elektrik kablolarının üzerine devrilmesi nedeniyle çıktığını düşündüklerini söyledi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, yangının kontrol altına alınması amacıyla yetkililere tüm kaynakları kullanmaları ve bölgede yaşayanları hızla tahliye etmeleri talimatı verdi.