Güney Kore’den Kuzey Kore’ye bir yaptırım kararı daha

Güney Kore, sahip olduğu en güçlü kıtalararası balistik füze olan Hwasong-18’i geçtiğimiz günlerde test eden Kuzey Kore’ye misilleme yaptı.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 8 Kuzey Koreli kamu görevlisine yaptırım uygulama kararı alındığı ifade edildi. Yaptırım kararının “Kuzey Kore'nin provokasyonlarına” tepki olarak alındığı belirtilen açıklamada, “Kuzey Kore'nin provokasyonlarını sonlandırmasını ve nükleer silahsızlanma görüşmelerine yeniden katılmasını sağlamak için ABD ve Japonya dahil uluslararası toplumla yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

ÖNEMLİ İSİMLER YAPTIRIMLARIN HEDEFİNDE

Yaptırım listesine eklenen isimlerin arasında “Andariel”, Kimsuky” ve “Lazarus” gibi siber casusluk grupları tarafından yapılan büyük siber saldırıların arkasında olan Genel Keşif Bürosu Başkanı Ri Chang-ho olduğu ifade edildi.

Diğer yandan, Kuzey Kore Madencilik Geliştirme Ticaret A.Ş. adına silah ticareti yapan Park Young-han, daha önce Çin'deki Kuzey Kore Büyükelçiliği'nde çalışan ve nükleer silahlar için kilit bir malzeme olan lityum-6’nın yasa dışı olarak satın alınmasında görev almış Yun Chol da bu isimler arasında sayıldı.

Pyongyang adına silah ticareti yapan “Pan Systems” şirketinin çalışanları Ryang Su-nyo, Kim Sung-su, Pae Won-chol, Ri Sin-song ve Kim Pyong-chol isimlerinin de olduğu belirtildi.

Söz konusu isimlerin çalıştığı kurumların ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve Güney Kore hükümeti tarafından uygulanan yaptırımlara tabi olduğu belirtildi.

BU KARAR 14’NCÜ YAPTIRIM KARARI

Son yaptırım kararıyla birlikte Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol döneminde alınan Kuzey Kore’ye ilişkin yaptırım kararlarının sayısı 14’e yükseldi. Yaptırım uygulanan toplam Kuzey Kore vatandaşı sayısı 83’e, kurum sayısı ise 53’e çıktı.