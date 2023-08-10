Güney Kore'yi Khanun Tayfunu vurdu

Güney Kore'yi vuran Khanun Tayfunu nedeniyle 10 bin 641 kişi tahliye edildi.

KAYNAK: İHA
Güney Kore'yi Khanun Tayfunu vurdu

Yaklaşık 2 haftadır Japonya'da etkili olan Khanun Tayfunu, bu kez Güney Kore'yi vurdu.

Güney Kore Meteoroloji İdaresi (KMA) tarafından yapılan açıklamada, saatte 22 kilometre hızla ilerleyen tayfunun yerel saatle 09.20 sıralarında güneydoğudaki Geoje şehri yakınlarında karaya ulaştığı belirtildi. Şiddetli rüzgarlar ve yağışlara neden olan tayfun hayatı olumsuz etkilerken, bazı kesimlerde su baskınları ve toprak kaymaları meydana geldi.

Güney Kore Merkezi Afet ve Güvenlik Önlemleri Karargahı, Gyeongbuk, Gyeongnam, Jeonnam ve Busan bölgelerinde 10 bin 641 kişinin tahliye edildiğini duyurdu. Bugün 14 havalimanında gerçekleştirilmesi planlanan 355 uçuşun iptal edildiği bildirilirken, 154 yolcu gemisinin de tedbir amaçlı seferlerine ara verdiği öğrenildi.

Güney Kore Eğitim Bakanlığı ise, bin 579 okulun tayfun nedeniyle program değişikliğine gittiğini veya geçici olarak kapatıldığını, 877 okulda ise uzaktan eğitime geçildiğini açıkladı.

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TAYFUNUN BAŞKENT SEUL'E ULAŞMASI BEKLENİYOR

KMA, yerel saatle 21.00 sıralarında başkent Seul’e ulaşması beklenen Khanun Tayfunu'nun daha sonra Kuzey Kore'ye doğru ilerleyerek kademeli olarak etkisini yitireceğini açıkladı. Yetkililer, şiddetli rüzgarlar ve yağışların sel ve toprak kaymalarına neden olabileceği uyarısında bulundu.

JAPONYA'DA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Yaklaşık 2 hafta boyunca Japonya'da şiddetli yağışlar ve rüzgarlara neden olan Khanun Tayfunu nedeniyle bugün Kyushu bölgesinde 14 kişinin yaralandığı
açıklanırken, toplam yaralı sayısı 78’e yükseldi. Japonya’nın Okinawa eyaletinde ise tayfun nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetmişti.

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