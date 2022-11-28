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Güney Marmara Kalkınma Ajansı Uzman personel alımına çıktı

Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın yayımladığı ilana göre, uzman personel alımı yapılacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 12:57
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Güney Marmara Kalkınma Ajansı Uzman personel alımına çıktı

Güney Marmara Kalkınma Ajansı Uzman personel alımına çıktı
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; T.C. Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), TR22 Düzey 2 Bölgesi’nde (Balıkesir, Çanakkale) kurulan bir bölgesel kalkınma ajansı olup; Ajansın merkezi Balıkesir’dedir. Ajansımıza “4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 200 üncü maddesi” ve “Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği” hükümleri uyarınca; TR 22 Düzey 2 Bölgesinde (Balıkesir ve Çanakkale) çalıştırılmak üzere; Bölge ve ülkesinin kalkınmasına hizmet etmeye gönüllü, iletişime açık ve kendine güvenen, analitik ve stratejik düşünme becerisine sahip, değişen çalışma şartlarına uyum sağlayabilen, insan ilişkileri, kendini ifade yeteneği ve iletişim becerileri güçlü, organizasyon ve yönetim becerisine sahip, görev verilecek her birimde ve her iki ilde şartsız görev yapmayı kabul edecek, çağın gerektirdiği bilgi sistem/donanımlarını kullanma ve uygulama yeteneklerine sahip, seyahat engeli olmayan 1 (bir) Uzman Personel alımı yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız. 

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