Güngören'de arkadaşını katleden şahıs yakalandı

12 Kasım tarihinde Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi’nde saat 16.00 sularında yolda yaralı olarak bulunan Selçuk Kapucuoğlu, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı olan Kapucuoğlu, dün yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan soruşturma kapsamında Kapucuoğlu’nun yaralı olarak çıktığı ev tespit edildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre Selçuk Kapucuoğlu dışarı çıktı ardından aynı dairede bulunan bir kişi pencereden birkaç parça eşya attıktan sonra koşarak kaçtı.

Polis kaçan kişinin Yıldırım D. olduğunu tespit ederken, kısa bir çalışmanın ardından şüpheliyi gözaltına aldı.

Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüpheli Yıldırım D.'nin daha önceden 4 kez polise geliş kaydı olduğu belirlendi.

İki arkadaşın evde oturdukları sırada aralarında önce tartışma çıktığı, ardından kavgaya dönüştüğü belirlendi. Kavganın ardından Selçuk Kapucuoğlu'nun yaralı olarak dışarı çıktığı, şüphelinin de koşarak kaçtığı öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Yıldırım D. adliyeye sevk edildi.