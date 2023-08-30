Güngören'de kahvehaneye silahlı saldırı

Güngören'de bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırı, içeriden de karşılık verilmesiyle silahlı çatışmaya dönüştü. Bir kişinin hayatını kaybettiği çatışmada 2 kişide ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

KAYNAK: DHA
Güngören'de kahvehaneye silahlı saldırı

Olay, 18.00 sıralarında Merkez Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre kahvehaneye gelen bir grup silahlarla rast gele ateş etmeye başladı. Kahvehanede bulunanların da karşılık vermesi üzerine silahlı çatışma çıktı.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çıkan çatışmada bir kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Polis ekipleri tarafından bir kişi gözaltına alınarak ekip otosuna bindirildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ediyor.

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