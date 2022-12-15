Yalnız yaşayan adam evde ölü bulundu

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yalnız yaşayan 55 yaşındaki adam evde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesinde meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen yabancı uyruklu Cabir Elbut'tan (55) haber alamayan yakınları, evine gitti. Kapıyı kırarak içeri giren yakınları, Elbut'u yerde hareketsiz görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Elbut'un öldüğünü tespit etti. Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından cenaze, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada otopsisi yapılan cenaze defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



(Kaynak: İHA)