Güntekin Onay Ebrar'a sataşan Melik Gökçek'e ateş püskürdü: Bu ülke senden tiksiniyor

Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon oldu. Eski Ankara Büyükşehir Belediye başkanı Melih Gökçek'in şampiyonluk sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımın ardından spor spikeri Güntekin Onay'dan da çok sert bir tepki geldi.

Güntekin Onay Ebrar'a sataşan Melik Gökçek'e ateş püskürdü: Bu ülke senden tiksiniyor

Editör: Barış Atakan

2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde A Milli Takımımız ile Sırbistan karşı karşıya geldi.

Büyük bir çekişmeye sahne olan finalde Filenin Sultanları rakibini 25-27, 25-21, 22-25, 25-22 ve 15-13'lük setlerle 3-2 mağlup etti ve şampiyonluğa ulaştı.

Büyük zaferin ardından ülkenin dört bir yanında sevinç yaşanırken, sosyal medyadan da birçok paylaşım yapıldı.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, final sonrası "Bayanlar Türk Milli Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonluğunu tebrik ediyorum… Türk sporuna son on senedir sayın cumhurbaşkanımızın katkıları dolayısıyla hemen her branşta gelen şampiyonluklar dolayısıyla sayın cumhurbaşkanımıza çok şey borçluyuz… NOT:Ebrar konusunda tek geri adımımız yoktur biline… Sultan Abdülhamid'e laf eden Tanzimat artıklarının milli takımda yeri olmamalı." şeklinde bir tweet attı.

Bein Sports'un spor spikeri Güntekin Onay ise Gökçek'in paylaşımına çok sert bir şekilde cevap verdi.

İşte Onay'ın ifadeleri;

-Bence bu ülkede belli ve yobaz bir kesimin düşünceleri gereksiz yere fazla ciddiye alınıyor. Türkiye'nin bence en az %97-98'i voleybolcu kızlarımızın başarısı ile mutlu ve gurur duyuyor! Gerek yok polemiğe, ciddiye almayın 3-5 müptezeli, cahili! Şampiyonluğu kutlayın!

-Melih Gökçek! Senin de ne iş yaptığın? Nasıl para kazandığın belli değil! Yolsuzluk iddiaları tavan yapmış! Sen ne iş yapıyorsun da böyle bir servetin var? Kamuoyuna bi açıklarsan çok mutlu olacağız? Hadi bekliyoruz! Senden korkan da senin gibi olsun, hadi yaz! Nasıl zengin oldun? Sen kimsin? Bu ülke senden tiksiniyor! Vatandaş olarak ben de tiksiniyorum! Kimse bu vatandaşın hakkını gasp edemez.

-Bana yakın arkadaşlarım mesaj atıyor "Aman dikkat et" diye! Melih Gökçek yüzünden dikkat edeceksem zaten hepimiz yoluna gelmişizdir. Melih Gökçek beni hapse gönderirse bu ülkede adalet devrimi olur.

-Lütfen bu ülkenin emekçisini, memurunu, garibanını biraz düşünüyorsan ses etme artık! Yeter, Sayın Gökçek!

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