Beşiktaş taraftarı Ebrar'a sahip çıktı: Beşiktaş'ın kızı Ebrar

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası final maçında Sırbistan'ı 3-2 devirdi ve şampiyon oldu.

Bu galibiyetten sonra yobazların hedefinde yine Ebrar Karakurt vardı.

Sırbistan zaferinin ardından madalya töreninde İstiklal Marşı'nı ağlayarak ve bağıra bağıra okuyan ve koyu bir Beşiktaş taraftarı olarak bilinen Ebrar Karakurt'a Beşiktaş taraftarı sahip çıktı.

'Beşiktaş Ordusu' isimli taraftar hesabı, X'ten yaptığı paylaşımda Ebrar Karakurt'u etiketleyerek 'Beşiktaş'ın kızı' notunu düştü.

Ayrıca Ebrar Karakurt'un Beşiktaş formasını giydiği bir fotoğraf paylaşıldı.

Bu paylaşım binlerce görüntülenme alırken, sosyal medyada gündem oldu.