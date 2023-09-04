Beşiktaş taraftarı Ebrar'a sahip çıktı: Beşiktaş'ın kızı Ebrar

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'a Beşiktaş taraftarından destek geldi. Ebrar için yapılan paylaşımda ''Beşiktaş'ın kızı'' notu düşüldü.

Beşiktaş taraftarı Ebrar'a sahip çıktı: Beşiktaş'ın kızı Ebrar

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası final maçında Sırbistan'ı 3-2 devirdi ve şampiyon oldu.

Bu galibiyetten sonra yobazların hedefinde yine Ebrar Karakurt vardı.

Sırbistan zaferinin ardından madalya töreninde İstiklal Marşı'nı ağlayarak ve bağıra bağıra okuyan ve koyu bir Beşiktaş taraftarı olarak bilinen Ebrar Karakurt'a Beşiktaş taraftarı sahip çıktı.

'Beşiktaş Ordusu' isimli taraftar hesabı, X'ten yaptığı paylaşımda Ebrar Karakurt'u etiketleyerek 'Beşiktaş'ın kızı' notunu düştü.

Ayrıca Ebrar Karakurt'un Beşiktaş formasını giydiği bir fotoğraf paylaşıldı.

Bu paylaşım binlerce görüntülenme alırken, sosyal medyada gündem oldu.

dasd.png

İlgili Haberler
Ebrar Karakurt'a saldıran yobazlar. Onun yoksul kız çocukları için yaptığını biliyor musunuz?
TRT’den Ebrar ve Vargas’a büyük ayıp
Güntekin Onay Ebrar'a sataşan Melik Gökçek'e ateş püskürdü: Bu ülke senden tiksiniyor
Ebrar Karakurt kimdir? Ebrar Karakurt kaç yaşında nereli?
Ebrar Karakurt kimdir? Ebrar Karakurt kaç yaşında nereli?
Ebrar'ı hedef alan Buket Aydın'a Yeşim Salkım'dan kurşun gibi sözler: Sahada ter döküyor yatakta değil
Öne Çıkanlar
İlkin Aydın kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı’ndan İlkin Aydın kaç yaşında nereli?
İlkin Aydın kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı’ndan İlkin Aydın kaç yaşında nereli?
Yeşim Salkım Buket Aydın için ne dedi? Yeşim Salkım ve Buket Aydın neden gündem oldu?
Yeşim Salkım Buket Aydın için ne dedi? Yeşim Salkım ve Buket Aydın neden gündem oldu?
Eda Erdem Dündar kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar kaç yaşında nereli?
Eda Erdem Dündar kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar kaç yaşında nereli?
Daniele Santarelli kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Daniele Santarelli kaç yaşında nereli?
Daniele Santarelli kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Daniele Santarelli kaç yaşında nereli?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
MasterChef All Star 78 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 78 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Selçuk İnan'dan Süper Lig açıklaması Spor
Selçuk İnan'dan Süper Lig açıklaması
Nevşehir'deki selin ardından hasar tespit çalışmaları başladı Güncel
Nevşehir'deki selin ardından hasar tespit çalışmaları başladı
Samsun'da bıçaklı ve demir çubuklu kavga: 2 yaralı Güncel
Samsun'da bıçaklı ve demir çubuklu kavga: 2 yaralı
Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'la anlaştı mı? TFF lisans kaydı açtı Spor
Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'la anlaştı mı? TFF lisans kaydı açtı
Erdal Güneş'in görevine son verildi Spor
Erdal Güneş'in görevine son verildi
İçinde yolcu bulunan metroyu su bastı Güncel
İçinde yolcu bulunan metroyu su bastı