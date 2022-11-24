Günümüzün problemi: Anksiyete (kaygı) bozukluğu

Anksiyete (Kaygı) Nedir?

Kaygı, ani durumlarda beynin verdiği bir sinyal olarak bilinmektedir. Normal ya da normal olmayan durumlarda karşılaşılan, hangi kaynaktan geldiği belli olmayan, belirli ruhsal sıkıntı ve bunun getirdiği gerginlik durumu, anksiyete ya da kaygı olarak tanımlanmaktadır. Anksiyete nedir? sorusuna en kısa bu şekilde cevap verilebilir. Çatışma sonucunda ortaya çıkması ile bilinen kaygının bulunduğu nokta benliktir. Yani buradan hareketle, beyin kendisini bir tehlike içerisinde hissederse, tepki olarak gösterilen durum olarak söylenebilir. Peki, anksiyete hakkında bilinmesi gereken diğer bilgiler nelerdir?

Çok hafif bir tedirginlikten başlayıp panik atak derecesine kadar varabilen bir yoğunlukta olur.

Tehlike anında verilen sinyaldir.

Kronik bir durumdur.

Tamamen içsel bir durum olan kaygı, kişinin varoluşuna karşı bir tehdit olarak bilinmektedir.

Alt benlikte yer alan, tüketilemediği ya da boşalmadığı anda birikmeye sebep olan enerji, kaygı olarak bilinmektedir.

Kaygı (anksiyete) hakkında genel tanımlardan bu şekilde bahsedilebilir. Peki, anksiyetenin belirtileri nelerdir? Şimdi bundan bahsedelim.

Anksiyetenin Belirtileri Nelerdir?

Hayatımızda çok sık karşılaştığımız problemlerden olan anksiyete, psikolojimizi etkileyen önemli konular arasında yer almaktadır. Ancak anksiyetenin çeşitli belirtileri bulunduğundan, bunları kontrol ederek ilerlemek çok daha doğru olacaktır. Şimdi kaygı belirtileri hakkında bahsedelim.

Kararsız Olma

Kızgınlık

Genel Sinirlilik Hali

Çaresiz Hissetme

Yorgun Hissetme

Kaçınma Tepkileri

Titreme

Uykusuzluk

Korku ve Endişe Dışında Kalan Duygulara Odaklanamama

Hafıza Güçlüğü

Kalp Atışlarında Hızlanma

Konsantrasyon Problemi

Nefes Darlığı ve Ağızda Kuruma

Sürekli Ağlama İsteği

Umutsuzluk

Anksiyetenin genel belirtilerini bu şekilde özetlemek mümkün. Peki, oluşum süreci nasıl işler? Anksiyete nasıl meydana gelir? Şimdi bundan bahsedelim.

Anksiyete (Kaygı) Nasıl Oluşur?

Sık karşılaşılan problemlerden olan anksiyetenin neden oluştuğu merak edilir. Ancak bununla ilgili net tanımlar yok. Çeşitli deneyimler, travmatik yaşam olayları, sağlık problemleri ve genetik faktörler, kaygının oluşmasına uygun zemin hazırlamaktadır. Peki, kaygı nasıl oluşur? Bundan söz edelim.

Çevresel travmalar ile karşı karşıya kalma (çocukluk döneminde cinsel istismar, sevdiği birinin yasını tutmak vb.)

Şeker, akciğer, kalp gibi sağlık problemleri yaşama,

Kullanılan herhangi bir ilacın yan etkisi ile karşılaşma ve

Genetik aktarım, anksiyete nasıl oluşur? sorusuna verilebilecek genel cevaplardır.

Anksiyete problemi ile karşı karşıya kalanlar için bir diğer önemli konu ise anksiyete türleridir. Peki, anksiyete bozuklukları nelerdir? Bunlardan söz edelim.

Anksiyete (Kaygı) Bozuklukları Nelerdir?

Kaygı bozukluğunun ortaya çıkış durumu kişiden kişiye farklı olabilir. Herkeste aynı dış etkilerin yaşanması mümkün olmaz. Bu nedenle kaygı bozukluklarından şu şekilde söz edebiliriz:

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

Fobik Bozukluklar

Sosyal Anksiyete Bozukluğu

Panik Atak

Agorafobi

Ayrılık Kaygısı

Seçici Mutizm

Yukarıda yer alan anksiyete bozuklukları her insanda farklı şekilde ortaya çıkar. Bu nedenle çevrenizde duyduğunuz anksiyete bozukluğunu kendinizde gözlemlemeniz ya da gözlemlememeniz, çıkarım yapmanız için yeterli olmaz. Peki, anksiyete tedavi edilebilir mi?

Anksiyete Tedavisi Nasıl Olur?

Kaygı (anksiyete) tedavisi için hem ilaç hem de psikoterapi tedavisi uygulanmaktadır. Hangi tedavi yönteminin daha faydalı olacağı bilinmemekle beraber, deneme yanılma yoluyla saptama yapılır. Şimdi tedavi yöntemlerinden kısaca bahsedelim.

Psikoterapi: Konuşma terapisi ya da diğer adıyla psikolojik danışmanlık olarak karşımıza çıkar. Korku ve kaygıların ortaya çıkmasındaki nedenlerin analiz edilmesiyle kaygı bozukluğunun anlaşılması ve yönetilmesi konusunda farkındalık oluşturulacaktır.

İlaç Tedavisi: Kısa süreli bir rahatlama için tercih edilen bu yöntem, uzun süreli rahatlamalar için tercih edilmez. Anksiyetenin belirtilerinin hafifletilmesi için doktor tarafından çeşitli ilaçlar, antidepresanlar ya da yatıştırıcılar kullanılmaktadır.

Online Terapi ile Anksiyete Tedavisi

Danışan ve terapist arasındaki terapötik ilişkinin video konferans sisteminde gerçekleşmesi, online terapi olarak adlandırılmaktadır. Anksiyete gibi psikolojik rahatsızlıklarda online terapi ile çalışılabilir. Terapi Destek Psikolojik Danışmanlık Merkezi, online terapi alanında uzman psikolog kadrosu ile çalışmalarını sürdürmektedir. Online psikolog seçerek ücretsiz olarak ön görüşme gerçekleştirebilir, yaşamış olduğunuz psikolojik sorunu ruh sağlığı uzmanlarımıza iletebilirsiniz.

Ankara Anksiyete Tedavisi

Terapi Destek Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Ankara ilinde yüz yüze psikolojik danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Siz de Ankara psikolog hizmetlerimizden yararlanabilir ve yaşamış olduğunuz anksiyete gibi diğer psikolojik rahatsızlıklarda da yüz yüze terapi desteği alabilirsiniz. Merak ettiğiniz tüm soruları ücretsiz ön görüşme ile iletebilir, yanıtlarını alabilirsiniz.