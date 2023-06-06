Günün en iyi sosyal medya paylaşımı geldi. Reisçi kurtlar çok kızacak

TÜİK’in rakamlarına göre enflasyon yıllık bazda azalsa da gıda fiyatlarındaki artış yüzde 50’nin üzerine çıktı. Pazar ve marketlerde söz konusu artış daha yüksek seviyede görülürken fiyatı en çok artan gıda ürünlerinden biri de et oldu. Kuzu kuşbaşının kilosu 700 lirayı bulurken tavuk fiyatları bile vatandaşların ödeyemeyeceği seviyelere geldi.

Enflasyondaki durum ve gıda fiyatlarındaki artış iktidara yakın kesimler tarafından görmezden gelirken sosyal medyada farklı tepkiler yer aldı.

Twitter’da yapılan bir paylaşım özellikle hükümeti destekleyen milliyetçi kesime yönelik ifadeler içeriyor.

Et fiyatlarındaki artışa dikkat çekilen paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Et alıp yiyemiyor, diyor ki ‘Ben bozkurdum’. Makarna yiyen kurt mu olur laaan…"