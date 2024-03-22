Kapasite kullanımı mart düştü

Kaynak: AA
Kapasite kullanımı mart düştü
Kapasite Kullanım Oranı mart ayında bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 76,2 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB'nin hazırladığı İktisadi Yönelim Anketi yayınlandı. TCMB, 2024 yılı Mart ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1731 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirdi.

Kapasite Kullanım Oranı mevsimsel etkilerden arındırılmamış olarak, bir önceki aya göre 0,2 puan azaldı. Böylece Kapasite Kullanım oranı yüzde 76,2 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), Mart ayında bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 77,2 seviyesinde gerçekleşti.

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