Tatilden dönen aileyi kırmızı ışık ihlali öldürdü. Bindikleri taksi mezarları oldu

Antalya'dan tatil için memleketleri Sivas’a gelen 4 kişilik ailenin bindikleri taksi kamyonla çarpıştı. Taksi şoförü ile aynı aileden 3 kişi olay yerinde öldü. Kazanın taksi sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yapmasından kaynaklandığı iddia ediliyor.

KAYNAK: İHA
Tatilden dönen aileyi kırmızı ışık ihlali öldürdü. Bindikleri taksi mezarları oldu

İHA'nın haberine göre, kaza saat 05.30 sıralarında Sivas-Erzincan Karayolu şehir geçişi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Kavşağında meydana geldi.

Erzincan istikametine gitmekte olan Emrah Gürbüz idaresindeki 28 ACA 910 plakalı kamyon kavşağa girmekte olan Engin Polat idaresindeki 58 T 0979 plakalı ticari taksiye çarparak önünde sürükledi.

İlk belirlemelere göre taksinin içerisinde bulunan sürücü ve tatil için Alanya'dan memleketleri Sivas’a gelip evlerine gitmek için otogardan taksiye binen Abdulkadir Ünsal (45), Zeynep Ünsal (37), Zeynep Bilge Ünsal (12) vefat etti. Ayşe Buğlem Ünsal (10) ise ağır yaralandı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Sivas İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay olay yerinde inceleme yaptılar. Şimşek olay yerinde yaptığı açıklamada taksi sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı ihtimali üzerinde durulduğunu belirtti.

aw935331-04.jpg

aw935331-03.jpg

aw935331-02.jpg

aw935331-01.jpg

aw935331-06.jpg

ffff.jpg

Öne Çıkanlar
Ali Koç'un kendi kazdığı kuyuya nasıl düştüğünü Şerafettin Tilki açıkladı
Ali Koç'un kendi kazdığı kuyuya nasıl düştüğünü Şerafettin Tilki açıkladı
DP altılı masayı ağardan sattı: Eski DP’li isimden bomba Mehmet Ağar iddiası
DP altılı masayı ağardan sattı: Eski DP’li isimden bomba Mehmet Ağar iddiası
Vatandaşa ensar-muhacir edebiyatı yapan işverenler
Vatandaşa ensar-muhacir edebiyatı yapan işverenler
Maaş zamları belli oldu mu? Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?
Maaş zamları belli oldu mu? Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?
Kanser hastası çocukların ilaç talepleri reddedildi
Kanser hastası çocukların ilaç talepleri reddedildi
Kerberos ne demek? Kerberos sıcakları ne anlama geliyor?
Kerberos ne demek? Kerberos sıcakları ne anlama geliyor?
Son Haberler
AKP’li belediye köy satıyor. Kibar Feyzo filmi gerçek oldu Güncel
AKP’li belediye köy satıyor. Kibar Feyzo filmi gerçek oldu
20 yaşındaki kız turizm cennetinde cehennemi yaşadı Güncel
20 yaşındaki kız turizm cennetinde cehennemi yaşadı
Güneşe 'Bizi Mahvettin' diyerek taş fırlattı. Bu bir başka ülkede yaşayamam haberi Güncel
Güneşe 'Bizi Mahvettin' diyerek taş fırlattı. Bu bir başka ülkede yaşayamam haberi
Menzil şeyhlerinin köydeki lüks villaları ortaya çıktı. Çatısı açılabilen cami de var Güncel
Menzil şeyhlerinin köydeki lüks villaları ortaya çıktı. Çatısı açılabilen cami de var
Uyuz otu hazımsızlığa iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Uyuz otu hazımsızlığa iyi geliyor
Beşiktaş'a Brezilyalı orta saha Spor
Beşiktaş'a Brezilyalı orta saha
15 Temmuz şehitleri, Avrupa'daki dış temsilciliklerde anıldı Dünya
15 Temmuz şehitleri, Avrupa'daki dış temsilciliklerde anıldı