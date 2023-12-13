Gurbetçinin dönerden kazancı şoke etti. Parası euro olunca Türkiye’den villa üstüne villa aldı

Kaynak: Haber Merkezi
Almanya'da yaşayan Türk gurbetçi, döner dükkanı işleterek ayda ne kadar para kazandığını tek tek anlattı.

Almanya'da bir gurbetçi, döner dükkanı işleten başka bir gurbetçinin ayda ne kadar para kazandığını tek tek hesapladı.

Aylık kazancı şaşırtan gurbetçi için "Antalya gibi yerde 3 villa dikti" ifadelerini kullandı.

Türk gurbetçi şu ifadeleri kullandı;

"Almanya'da nasıl zengin olunur? Bu kankamız günde 50 kilo döner satıyor. Tanesini 8 Euro'ya veriyor. Bir kilo etten 5 porsiyon çıkarıyor. 5 çarpı 8 40 Euro yapar. 50 ile çarpın, 2 bin Euro. Bugün bir içecek satsanız 2.50'den, günde 100 tane gider. 250 Euro yapar. 30 güne çarpın, 7500 Euro. 60 bin dönerden, 7500 içecekten. Günde 60 da pizza, 18 bin o yapar. 80 bin Euro'ya yakın. Daha makarnası var, 2 bin Euro da o. Yüzde 30'u kalır. 235 bin Euro net para kalıyor. Almanya'da böyle zengin olunur. Antalya gibi yerde 3 villa dikti."

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