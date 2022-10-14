17 yaşındaki genç yıllardır kurtulamadığı sorunundan mucize ameliyatla kurtuldu

İHA’nın haberine göre, Aşırı terleme şikâyetiyle Göğüs Cerrahisi Polikliniği'ne başvuran Omarı Bekadze, burada yapılan tetkikler sonucu “Primer Hiperhidroz” tanısı konulduğu bildirildi.

Hasta daha sonra Prof. Dr. Celal Tekinbaş önderliğindeki ekip tarafından “Vats Sempatektomi Tekniği" diye adlandırılan kapalı ameliyat yöntemi ile tedavi edildi ve bir günlük hastane yatışının ardından taburcu edildiği ifade edildi.

Çok terlediği için çocukluğundan beri hemen hemen her gün büyük sıkıntılar yaşadığını belirten Omarı Bekadze, şu sözleri kullandı:

“Hastaneye geldikten sonra tetkiklerim yapıldı. Kapalı bir operasyon geçirdim. Prof. Dr. Celal Tekinbaş ve ekibine çok teşekkür ederim. Çok terlediğim için çocukluğumdan beri hemen her gün büyük sıkıntılar yaşadım. Kimseyle tokalaşamıyordum, açık renk kıyafetler giyemiyordum. Bu durum sosyal hayatımı çok olumsuz etkiliyordu. Bu kadar kolay bir ameliyatla iyileştiğim için çok mutluyum. Bu hastalıktan, bu kadar kolay kurtulabileceğimi bilseydim çok daha önce buraya gelirdim”

Prof. Dr. Tekinbaş, hastalık ve operasyon hakkında bilgi vererek şu ifadeleri kullandı:

“Hiperhidroz; çoğunlukla avuç içi, koltuk altı, ayakların ve yüzün aşırı terlemesi ile seyreden bir hastalıktır. Enfeksiyon, ilaç kullanımı, metabolik ve endokrin bozuklukları gibi nedenlerin nadiren tetiklediği aşırı terleme hastalığında, çoğu hastada altta yatan herhangi organik bir sebep bulamayabiliyoruz. Bizim uyguladığımız Sempatektomi Tekniği, bu hastalığın en etkili ve konforlu tedavisidir. Koltuk altından 1 cm’lik kesiler ve kapalı yöntem ile operasyonu kolayca gerçekleştiriyoruz. Komplikasyon gelişme riski de çok düşük oluyor. Hastalarımız hızlıca iyileşip neredeyse ertesi gün işbaşı yapabilecek durumda oluyor”