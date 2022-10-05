Uzmanından kalbi delik olanlara ameliyat müjdesi

İHA’nın haberine göre; İzmir’de yaşayan Hakan Aydın ve Hüseyin Kadir Demir, doğuştan bu yana kalp sorunları ile uğraşıyordu. Fallot tetralojisi hastası olan Aydın ve Demir, çocukluk çağlarında sık sık ameliyat olmak zorunda kalıyordu.

Son olarak Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nazmi Narin’e başvuran genç hastalara, kapalı yöntemle kasıktan girilerek pulmoner kapak implantasyonu yapıldı.

Açık ameliyatların ardından çabuk yorulma şikâyetleri devam eden hastalarının kısa süre sonra normal hayatlarına döneceklerini belirten Prof. Dr. Nazmi Narin, bu yöntemin İzmir’de de yapıldığının bilinmesi gerektiğini kaydetti.

En büyük hayalinin koşmak olduğunu belirten Hakan Aydın “Artık yorulmadan koşacağım” derken, Hüseyin Kadir Demir ise gönül rahatlığı ile futbol oynayabileceğini dile getirdi.

Doğuştan fallot tetralojisi hastası olan ve kalplerindeki sorun nedeniyle çocukluklarını çeşitli ameliyatlar olarak geçiren 22 yaşındaki Hakan Aydın ve 14 yaşındaki Hüseyin Kadir Demir'e kapalı yöntem ile kasıktan girilerek pulmoner kapak implantasyonu yapıldığı bildirildi. Çabuk yorulma şikâyeti olan hastalar, tedavinin ardından futbol oynama ve koşma hayallerini gerçekleştireceklerini ifade etti.

“ARTIK AMELİYAT OLMAM GEREKMEYECEK”

Kalbinde üç tane delikle doğduğunu anlatan Hakan Aydın, “Üç delikten ikisi kapandı, biri akciğere giden yerde olduğu için kapanmadı. Kapakçık değişimine gittiler, ameliyat oldum. 16 sene sonra 19 yaşındayken kapakçığım baloncuk yaptı. Tekrar bir ameliyat daha geçirdim. 4 ay sonra kapakçığın yarısı çalışmadı ve tekrar bir açık kalp ameliyatı daha geçirdim. Toplamda üç tane kalp ameliyatı operasyonu geçirmiş oldum. Bu operasyonları geçirdikten 2 sene sonra tekrardan yorgunluk belirtilerimi fark ettim ve kontrole geldiğimde sorun olduğu belirlendi. Sonunda kapalı yöntemle kapağı taktılar. Açık kalp ameliyatında iyileşmem 4-5 ayı bulurken bu yöntemle acısız ve ağışız bir şekilde operasyon geçirdim. Hocam sayesinde bundan sonra inşallah ameliyat olmam gerekmeyecek” sözlerine yer verdi.

“TÜRKİYE’DE SINIRLI SAYIDA MERKEZDE YAPILIYOR”

Hastalarının öyküsünü anlatan Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nazmi Narin, “İki hastamız da doğuştan beri kalp sorunları ile uğraşıyordu. Her ikisinde de ‘Fallot tetralojisi’ dediğimiz, çok erken dönemde tanı konan ve cerrahi müdahaleyi gerektiren bir durum söz konusuydu. Bu tür hastalıkların tedavisinde bazı sorunlar ve sonuçlar beklenir. Kalbin sağ tarafının çıkımında, pulmoner kapağın olduğu bölgede problem olabilir. Dolayısıyla ya orası ileri derecede daralır ya da akciğere giden damarın kapağı tulumba gibi çalışır. Bu da kalbin sağ tarafında büyümeye yol açar ve hastalar ciddi yorulmalarla, sık enfeksiyonlarla bize başvurur. Bu sürece gelene kadar hastalarımız cerrahi olarak çeşitli süreçler geçirirler. Sonuçta artık cerrahinin ‘Dur’ dediği yer burasıdır. Biz, normalde açık ameliyatla konan kapağı kasıktan girerek yerleştirdik. Dün kapalı yöntemle tedavi olan hastalarımız bugün evlerine gitmiş oldu. Hastalarımız birkaç ay sonra normal yaşamlarına dönecek. Bu tedavi, Türkiye’de sınırlı sayıda merkezde yapılıyor. Bu tedaviyi, İzmir’de çeşitli devlet hastanelerinde biz yapıyoruz ve İzmir’de de bu tedavinin yapıldığının bilinmesi gerekiyor” diye konuştu.

EN BÜYÜK HAYALİ KOŞMAK

Sürekli ameliyat olmayı “Çok zor, acılı ve psikolojik anlamda etkilendiğim bir süreç” diyerek özetleyen Aydın, sözlerini şöyle devam ettirdi:

“Şu anda geçirdiğim operasyondan dolayı çok mutluyum. Kısa bir sürede ameliyattan çıktım ve hemen ayağa kalktım. Artık rahat rahat nefes alacağım ve koşacağım.”

“GÖNÜL RAHATLIĞI İLE FUTBOL OYNAYACAĞIM”

Kalpten akciğere giden kalp kapağının dar olduğunu, bu sebeple İki kez ameliyat olduğunu söyleyen Hüseyin Kadir Demir de şunları söyledi:

“İlk ameliyatımı 2 yaşlarında oldum. 2 yıl önce bir ameliyat daha geçirdim. En son da Prof. Dr. Nazmi Narin’e başvurdum. Çünkü hareket edince çok çabuk yoruluyordum. Artık bir daha ameliyat olmak istemiyorum. Şu anda gayet iyiyim. 3 ay sonra hayalimi gerçekleştireceğim ve gönül rahatlığı ile futbol oynayacağım. Hakan Aydın'ın annesi Arzu Meleş, Hüseyin Kadir Demir'in annesi Serap Demir ve babası Serdal Demir de çocuklarının zor ameliyatlara girdiğini, sağlıklarına kavuştukları için çok mutlu olduk."