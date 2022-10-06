Yüzünde 50 yıldır taşıdığı kurşun ameliyatla alındı

DHA’nın haberine göre; Zonguldak’ta yaşayan 63 yaşındaki emekli işçi, 7 çocuk babası Kazım Koca, nefes alma güçlüğü problemi ve burnunun giriş deliğinde bir kitle hissetiği gerekçesiyle Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne başvurduğu bildirildi.

Kazım Koca’yı muayene eden doktor, Koca’nın burnunda bir kurşun ve kurşunun çevresinde çeşitli doku parçaları tespit ettiği vurgulandı.

“HERKES BİR ŞEYLE GİDEMİYOR ÖBÜR DÜNYAYA DİYE DÜŞÜNÜP BEN BİR KURŞUNLA GİDEYİM”

Koca, 13 yaşındayken kendisine kurşun saplandığını söyleyerek şu sözleri söyledi

“O an burnum yanmıştı. Olay olduğunda 13 yaşındaydım. Sonrasında bir zararı olmadığı için aldırmadım. İstanbul’da ameliyata riskli dediler, bir de korona vardı. Orada da aldırmadım. Herkes bir şeyle gidemiyor öbür dünyaya diye düşünüp ‘ben bir kurşunla gideyim’ dedim, aldırmadım. İstanbul’da özel bir doktora gitmiştik. ‘Ameliyat riskli bence aldırmasan iyi’ dedi. ‘Niye’ dedim; ‘Beyin damarlarınla göz damarların burnuna denk geliyor’ dedi ben de vazgeçtim”

YARIM ASIRDIR YÜZ KEMİĞİNDEKİ MERMİ İLE YAŞADI

Koca’nın 13 yaşındayken köyünde yaşadığı bir olay üzerine yüz kemiğine saplanan mermi, tam 50 yıl sonra endoskopik yöntemle yüzünde herhangi bir kesik olmadan alındığı bildirildi.

Doç. Dr. Deniz Baklavacı, bir insanın vücudunda kurşunla yaşamasının sorun olabileceğini belirterek şunları söyledi:

“Hastanın hikayesini sorguladığımızda, tesadüf eseri yüzüne gelen bir kurşunun içerde kaldığı ve çıkarılmadığını öğrendik. Bununla ilgili komplikasyonlar oluşabilirdi, sonuçta metalik yabancı bir cisim. Ancak hastanın şansı şu ki; kurşun vücut tarafından bir koruyucu dokuyla kaplanmış ve kitle halini almış. Yan etki yapmamasının nedeni büyük ihtimalle yabancı cismin doku ile korunaklı hale gelmesiydi”

Doktor, merminin yüz kemiğinde, dişlerin üzerinde ‘maksilla’ adı verilen bölgede olduğunu ifade eden ve burun bölgesinden işlem yaptığını belirterek, “Bu hasta görülebilecek çok nadir bir tabloydu. Ben de meslek hayatında ilk defa karşılaştım” ifadelerini kullandı.