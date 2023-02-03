Erden Timur haklı Ali Palabıyık'la bu lig bitmez. Futbolun sırlarını bilen Gürel Yurttaş yazdı

Süper Lig'de bir hafta daha geride kaldı, yine hakemler ön plana çıktı.

Biri gitse, diğeri gelse de MHK'nin başına değişmiyor kaderimiz işte. Yine futbol ikinci planda, hakem hataları gündemde bir numara.

Yalnız bizde farklı bir şey var.

Büyüklerden biri kaybedince feryat figan! Kazanan mutlu, mesut!

Sonra mutlu mesut olan kaybedince onda feryat figan! Bu kez diğer taraf mutlu, mesut!

Şu anda en çok konuşulan konu ne? Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının hakemi Ali Palabıyık. Verdiği, vermediği kararlar, VAR'dakilerle birlikte yaptığı saçmalıklar doğal olarak herkesin dilinde.

Galatasaray ise puan farkını çıkarmıx Fenerbahçe'yle 6'ya, işin gırgırında. Sosyal medya hesabından muzipce paylaşımlar yapıyor. Fark 6'ya çıktı ya!

Oysa aynı Galatasaray, ligin 10. haftasında Alanyaspor'la İstanbul'da 2-2 berabere kaldığı maçtan sonra isyan ediyordu.

Diyordu ki Erden Timur, Ali Palabıyık'ın yönettiği karşılaşmanın ardından;

"Planlı bir şekilde maç bu hale getirildi. Konuşulacak hiçbir yanı yok. Böyle bir atama. Galatasaray düşmanlığı.

Biz herkes için adalet istedik. Ancak işte bugün yapılanlar. Yanlış bir kırmızı kart! 7 hakeme sorduk biz. VAR'a gitmiyorsun. VAR çağırmıyor.

Ali Palabıyık'ın geçmişte yaptıklarını saymakla bitmez. Biz bunu savaş olarak nitelendirmiyoruz ama karşı taraf için savaş ise tamam. Biz asla geri adım atmayız.

Biz bu kurguyu biliyoruz. Bu kurguyu yapanları biliyoruz. Bu kurguyu, onların başına yıkmayı biliriz. Planlı bir şekilde yapılan, ucuz bir kötülük hadisesi. Bunca zamandır yapılan. Bizim kararlılığımız buna karşı galip gelecek. Biz savaş olarak nitelendirmedik ama madem savaş diyorlar, hoş gelmiş sefa gelmiş. Bu şekilde giderse lig bitmez. Biz bitirtmeyiz! Böyle gitmez."

Bu sözlerden sonra Galatasaray 11 lig maçında 11 galibiyet aldı. Diğer maçlarda neler neler oldu da 'herkes için adalet isteyen!) Erden Timur'dan bir daha çıt çıkmadı. Demek bu takımı kazanınca lig bitebilir! Ligi bitirtebilir. Böyle gidebilir. Aynı Ali Palabıyık hala maç yönetiyor işte. Olsun; onlara gelmezse yönetebilir!

İşte o Ali Palabıyık bu kez de Adana'da ortaya çıktı. Maçı VAR'daki arkadaşıyla birlikte resmen katletti. Kasıtlı desem, inanmak istemem. Hatalı desem, bu kadar da olur mu?

Nedir bunun nedeni arkadaş. Neden böyle oluyor? Yurt dışında alt yapı incelemekle meşgul olup, yurt içinde tuhaf projeler peşinde koşan federasyonun umurunda değil sanki olanlar. Yer yerinden oynuyor, onlarda ses seda yok.

Onun için... Fazla söze gerek yok! Erden Timur haklıymış! Bu lig böyle gitmez!

Lafı fazla uzattım kısa keseyim. Haftanın maçlarına geçeyim, önce toplu sonuçlara geleyim.

Alanyaspor-Sivasspor: 0-3

Karagümrük-Beşiktaş: 1-1

Kasımpaşa-Giresunspor: 5-1

Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: 4-1

Trabzonspor-Antalyaspor: 2-0

Galatasaray-Ümraniyespor: 3-2

Konyaspor-İstanbulspor: 0-1

Kayserispor-Başakşehir: 1-0

Adana Demirspor-Fenerbahçe: 1-1



Şimdi gelelim haftanın görünüşüne. Haftanın takımı, futbolcusu kim? Haftanın onbirinde kimler var? Alkışı alanlar, ceza tahtası. İşte panorama:

HAFTANIN TAKIMI: SİVASSPOR

Bir yerde patlayacağı belliydi. Çünkü aldığı sonuçlar futbolunun karşılığı değildi. İşte o patlama Alanya'da gerçekleşti. Rıza Çalımbay'ın Sivasspor'u Alanyaspor'u farklı bir skorla geçti. Bravo Sivasspor'a, geçmiş olsun Alanyaspor'a.

HAFTANIN FUTBOLCUSU: ICARDI

Galatasaray'ın seri galibiyetlerinde en önemli payın sahibi, Ümraniyespor karşısında da sahanın en iyisiydi. Sadece golcü değil adam bir takımın her şeyi. Mükemmel oynadı yine Galatasaray'ı kabustan çekip çıkardı.

HAFTANIN KARMASI:

JENSEN (İSTANBULSPOR)

FERDİ (FENERBAHÇE), HOSSEİNİ (KAYSERİSPOR), DENSWİL (TRABZONSPOR), RODRİGUES (ADANA DS)

AYTAÇ (KASIMPAŞA), BORİNİ (KARAGÜMRÜK), MARKOVİC (GAZİANTEP FK), GRADEL (SİVASSPOR)

ICARDI (GALATASARAY), YATABARE (SİVASSPOR)



ALKIŞI ALANLAR:

Hakemler ön plana çıkınca maçlarda alkışı alanlara pek bir şey kalmadı bu hafta. Kasımaşa'yı, Gaziantep'i, Sivasspor'u sayabiliriz. Bir de çıkıştaki Kayserispor'u. O kadar.

CEZA TAHTASI:

ALİ PALABIYIK-KORAY GENÇERLER

Adana Demirspor-Fenerbahçe maçını çığırından çıkaran ikili. Biri sahada, diğeri VAR'da. İki takımın müthiş başlayan mücadelesini kararlarla çığırından çıkardılar, ceza tahtasında baş köşedeki yerlerini aldılar. Bakalım TFF ve yeni MHK ne yapacak, acaba bu ikili hakkında nasıl bir karar alacak?

KONYASPOR YÖNETİMİ

Ben böyle bir şey çok az gördüm. Kendi bindiği dalı kesen bir yönetim. Durup dururken teknik direktör değişikliği yaptıktan sonra ortaya çıkan durum. Dolu tribünlere oynarken, kaçırılan seyirci. Ve son olarak kendi sahasında İstanbulspor yenilgisi ve taraftarın isyanı. İstifa çağrısı. Bir kulüp nasıl yönetilmezin dersini verdiler.

Bu haftalık da bu kadar.

Futbol dolu, bol gollü, alkışı alanı çok, ceza tahtası boş nice haftalarda görüşmek dileği ile.