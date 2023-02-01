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Beşiktaş'a Hacıahmet gelse ne olur Messi gelse ne olur. Karagümrük maçında taraftara yapılana bakın

Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş Beşiktaş'a 'İtilmiş Kakılmış' muamelesi yapan TFF ve Beşiktaş'ı yazdı. Bilindiği üzere Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Karagümrük - Beşiktaş maçında Beşiktaş taraftarına bu soğukta Açık tribünde yer verildi. Kulüpten tık ses itiraz gelmedi.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 07:41
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Gürel Yurttaş Karagümrük maçında taraftara yapılan muameleyi yazdı

Beşiktaş'a Hacıahmet gelse ne olur Messi gelse ne olur. Karagümrük maçında taraftara yapılana bakın
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GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Beşiktaş, Olimpiyat'ta buz kesen havada Karagümrük'le neden 1-1 berabere kaldı? Neden iyi oynamadı?
Bu soruların cevaplarını sahada içinde kalarak verirsek;
- Teknik direktör Şenol Güneş'in hatalı oyuncu değişiklikleri, yanlış kadro tercihinin payı büyük.
- Futbolcuların da Olimpiyat yerine sanki aya çıkmış gibi şaşkın bir şekilde sahada koşuşturmalarının da elbette.
Ama bu beraberlikte yönetimin de payı var. Hem de çok.
Karagümrük, Galatasaray'la yaz ayında oynadığı maçta sarı kırmızılı taraftarlara 25 bin kişilik üstü kapalı Doğu Tribünü'nü vermedi mi? Verdi.
Peki Beşiktaş'a gelince... Hem de bu ayazda, yağmurda neden kale arkasındaki açık tribün verildi?
Yönetim neden itiraz etmedi? Bırakın itirazı sesini bile çıkarmadı?
Bizim taraftarımıza da Galatasaray'a verdiğiniz tribünü verin diye niçin sesini yükseltmedi?
Bu da Beşiktaşlı futbolcuların şaşkın şaşkın gezinmelerinin nedenlerinden biri belki de. 
Taraftar desteğini hissetselerdi arkalarında daha değişik olurdu belki de her şey.
Şunu bilir, şunu söylerim.
Bir takımın başarıya gitmesi, şampiyonluğa koşması sadece teknik adamla, futbolcuyla olmaz.
Taraftarla olur.
Hepsinden önce yönetimle de elbette.
Beşiktaş'ta yönetimin ne kadar etkisiz kaldığı bir kez daha görüldü.
Bir taraftar mesaj yazmış.
"Bu mantalite ile Haciahmet gelse ne olur Messi gelse ne olur?" diyor.
Haksız mı peki?
Söyleyin eyy yönetenler, duyuyor musunuz bu sesi?

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BJK gakko
1.02.2023 08:53
Dünyada Türk olmaktır Türkiye'de BEŞİKTAŞLI olmak  
 
Vatan
1.02.2023 08:31
Allah Allah Beşiktaş yıllardır mağdur edebiyatı yapıp malı götüren takımdır 8.0lık ankaragücü maçını konuşurlar o sezon ankaragücünü 3 hafta önce 6.0 yenende beşiktaştı ne oldu  
 
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