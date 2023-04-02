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Arda masumiyetine ne oldu çocuğum? Redmond'ı gördün mü?

Gürel Yurttaş, Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 4-2 yendiği maçı yazdı.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 22:33
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Gürel Yurttaş yazdı. Arda masumiyetine ne oldu çocuğum?

Arda masumiyetine ne oldu çocuğum? Redmond'ı gördün mü?
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GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Bu maçın sürprizlere açık olacağını bekliyordum.
İlk sürprizi Jesus yaptı. Fenerbahçe'nin hocası bir türlü oynatmadığı Arda Güler'i böylesine önemli bir maçta ilk 11'e koydu. Pedro ile Mert Hakan'ı da.
Şaşırmadım dersem yalan olur.
Şenol Güneş de şaşırmıştır; eminim bundan.
Beşiktaş ise beklenen kadrosuyla çıktı sahaya.
Anladığım kadarıyla jesus "Ya herro ya merro" dedi! Bunun anlamını bilmese de "Kazanmaktan başka çarem yok. Çıkayım ne olursa olsun" diye düşündü sanırım.
Şenol Güneş ise bildiğin Şenol Güneş.
Ezberini bozmadı yine. Aynı kadroyu sürdü sahaya.
Maç başladı.
Bol bol faul vardı.
2 dakikada bir faul.
Ben dünkü Manchester City Liverpool maçını izlemiştim. İzlemez olaymışım keşke. Ya onlarınki futbol, ya da bizimkisi. Ya onlarınki futbol değil ya da bizimkisi!
Gerginlik bol. 
Herkes sinir küpü.
İlk yarıda fazla bir şey olmadı. 
Sadece bir penaltı.
O da penaltı mıydı acaba?
Bence değildi.
Arda da büyüdü demek ki!
Resmen penaltıya yattı ve aldı!
Mesumiyetine ne oldu çocuğum? Hiç yakştı mı?
Olmayan penaltıyla Fenerbahçe öne geçti. Valencia attı ve ilk yarıyı da önde bitirdi.
Tabi önde bitirmesinde bir başka pay da Fenerbahçe kalecisi Altay'ındı. 
Gelelim ikinci yarıya.
Dakika 51'di. Arda'nın pasında hızla rakip kaleye doğru giden  Valencia karşı karşıya kaldığı Mert'in önünde şutu atacakken Welinton ayağını koydu, hakem Meler bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Peki penatlı mıydı? Bu da tartışılır!
Welinton ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı. Ekvadorlu'nun şutunda top yan direkten dışarı gitti.
Sonra çok enteresan şeyler oldu.
Şenol Güneş Redmond'u aldığı oyuna. O da sağ kanattan ortaladı, ceza alanı içinde Cenk iyi yükseldi ve kafa vuruşuyla topu filelere yolladı.
Enteresan.
Beşiktaş 10 kişiyle öndeydi Kadıköy'de.
Gerçi Fenerbahçe de 10 kişiydi. Çünkü Pedro diye bir adam yoktu ortada.
Sonra ne mi oldu?
Şenol Güneş oyuna Redmond'u aldı. Redmond da bütün dengeleri alt üst etti.
Cenk'e gol attırdı.
Ardından bir de kendisi attı.
Vay canına bunu nasıl yaptı?
10 kişiyle kazanmak... Müthiş bir olay. Beşiktas'ı kutluyorum.
Arda çocuğum sana da bunu hiç yakıştırmıyorum.

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