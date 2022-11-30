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İşte Afrika'nın kara yazısı. Babası Afrika'da devlet başkanı oğlu ABD Milli Takımı'nın yıldızı. Gürel Yurttaş yazdı

Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı. ''Batı ülkelerinde siyahi oyuncu çok. Peki Afrika takımlarında neden hiç beyaz yok?''

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 14:38
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Gürel Yurttaş yazdı. Babası Afrika'da devlet başkanı oğlu ABD Milli Takımı'nın yıldızı. İşte Afrika'nın kara yazısı

İşte Afrika'nın kara yazısı. Babası Afrika'da devlet başkanı oğlu ABD Milli Takımı'nın yıldızı. Gürel Yurttaş yazdı
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GÜREL YURTTAŞ/ Yeniçağ

Dünya Kupası maçlarını izliyorsunuz değil mi? Zengin batı ülkelerinin takımlarında çok sayıda siyahi futbolcu olduğunu da görüyorsunuz.
Peki hiç bir Afrika takımında beyaz oyuncu görüyor musunuz?
Mesela Gana'da.
Ya Senegal'de.
Kamerun'da gördünüz mü?
Yok. Göremezsiniz.
Zenginliğin dünya futbolunu nasıl etkilediğinin örneğidir bu; köklerinin bulunduğu ülkeye karşı oynamanın ne demek olduğunu bilemezsiniz.
Bir örnek vereyim. İsviçre Milli Takımı'nda bir genç var. Adı Embolo. İsviçre Kamerun'u yenerken tek golü attı o. Golden sonra taklalar atıp, koşup, zıplamak varken olduğu yerde dondu kaldı. Çünkü Kamerun asıllı Embolo. Milli Takımı Kamerun olmalıydı ama ailesinin zengin ülkeye kapağı atma çabasının sonucu İsviçreli olup, ülkesine gol attı.
Bunun gibi çok örnek var.
Ama en çarpıcı örnek ABD Milli Takımı'nda.
ABD Milli Takımı'ndaki Timothy Weah aslında Liberyalı. Liberya Batı Afrika kıyısında küçük bir ülke. Babası ise bu ülkenin devlet başkanı.
Düşünebiliyor musunuz? Ülkenin devlet başkanısınız, oğlunuz başka bir ülkenin forması için ter döküyor.
Babası da George Weah. Bir zamanların dünyaca ünlü futbolcusu. İtalya'nın Fransa'nın en büyük kulüplerinde oynamış bir büyük oyuncu.
Liberya Milli Takımı'yla hiç dünya kupasına katılamamış ama. Oğlunun katılmasının ise yolunu bulmuş.
Hani bizim kimi zenginler de çocuklarını ABD'de doğurturlar ya... ABD vatandaşı olsun diye. Weah da öyle yapmış parası var diye işte.
Şimdi Liberya Devlet Başkanı olarak Katar'da şeref tribününde oturuyor. ABD milli formasıyla oyanayan oğlunu alkışlıyor.
Afrika'nın kara yazısı bu.
Sadece Afrika'nın değil, diğer fakir kalmış ülkelerin de.
Bir sürü örnek var böyle.
Amerika'da, Avrupa ülkelerinde...
Güçten, paradan haber ver yeter.
Alman Milli Takımı'nda da var bizden. Eskiden Mesut Özil vardı, şimdi İlkay Gündoğan. 
Ama onlar orada doğmuş demeyin. Hemen size futbolculuğunda Alman Milli Takımı'nı seçmesi peşinden koşulan ama ülkesinin takımını seçen Nuri Şahin'in şu sözünü hatırlatırım size:
"Almanya'yı seçen arkadaşlarımıza saygı duyuyorum ancak benim için milli takım tercih yapabileceğiniz bir yer değil. Ya Türk'sündür ya değilsindir." 
Ya da Alman Milli Takımı'nı da seçebilirdi; Hakan Çalhanoğlu'nu gösteririm.
Neyse... Konuyu fazla dağıtmayayım.
Görünen o ki Afrikalı yetenekler zengin batılılar tarafından küçüklüklerinden kapılmaya devam edilecek. Sonra da o ülkenin formasıyla kendi ülkesine karşı mücadele edecek.
Bu görüntü tersine döner mi ileride bir gün bilmem ama.
Bu ortamda Senegal, Kamerun gibi takımlar mücadeleleriyle gönüllerde taht kuracak, kalplerin şampiyonu olacak.

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Sümerli Astrofizikçi
30.11.2022 14:43
Keşke Weah'ın Monacoda yıldızlaştığını ve O Monacoyu Galatasaray'ımızın nasıl elediğini ve Avrupada yarıfinale kaldığını da yazsaydınız. Çünkü böyleefsaneler 20-30 yılda 1 geliyor. Tıpkı Prekazi gibi.  
 
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