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Barcelona ile Manchester United yenişemedi. Tur İngiltere'ye kaldı. Gürel Yurttaş yazdı

Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş, Avrupa Ligi'nde oynanan Barcelona-Manchester United maçını değerlendirdi.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 22:45
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Gürel Yurttaş yazdı. Barcelona ile Manchester United yenişemedi

Barcelona ile Manchester United yenişemedi. Tur İngiltere'ye kaldı. Gürel Yurttaş yazdı
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GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Avrupa Ligi'nde Barcelona ile Manchester United, Camp Nou'da karşı karşıya geldi.

Mücadele karşılıklı ataklarla başladı.

Dakika 1'de Manchester United, Bruno Fernandes'in geliştirdiği atakta pozisyondan yararlanamadı.

Mücadelenin ilk bölümünden itibaren ataklar bitmedi. İki takım da sürekli golü aradı.

WEGHORST NET POZİSYONU HARCADI
28'de kırmızı şeytanlar Weghorst ile gole yaklaştı. 

Hollandalı oyuncu karşı karşıya pozisyonu kaçırdı.

GENÇ YILDIZ DEVAM EDEMEDİ
Barcelona'da Pedri 40. dakikada sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Yerine Roberto oyuna girdi.

İlk yarıda gol sesi çıkmadı.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI
Barcelona, kornerden golü buldu. Marcos Alonso, katalanları 1-0 öne geçirdi.

MANU'DAN ANINDA CEVAP
Bu golden 2 dakika sonra Manchester United, Rashford'un sıfırdan attığı enfes golle beraberliği yakaladı. İngiliz oyuncu, topu iğne deliğinden geçirdi.

MANCHESTER UNITED ÖNE GEÇTİ
Manchester United, 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçmeyi başardı.

Barcelona'da Kounde topu kendi ağlarına gönderdi.

KOUNDE ASİST YAPTI, KENDİNİ AFFETTİRDİ
Barcelona, dengeyi sağladı.

Kendi kalesine atan Kounde, Raphinha'ya asist yaparak kendini affettirdi.

İspanya'da 4 gol çıktı, ancak kazanan çıkmadı. İngiltere'de bizi çekişmeli bir maç bekliyor. 

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