27 Ocak 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş Alanyaspor'a nasıl fark attı? Dele Alli'nin dönüşü

Beşiktaş Alanyaspor'a nasıl fark attı? Dele Alli'nin dönüşü

Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 22:02
Takip Et

Gürel Yurttaş yazdı. Beşiktaş Alanyaspor'a nasıl fark attı?

Beşiktaş Alanyaspor'a nasıl fark attı? Dele Alli'nin dönüşü
+
Aa
-

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Ben teknik adamın takıntısı olmayanı severim. Adalet isterim. Formayı hak edene vermesini beklerim.
Şenol Güneş de bunlardan biridir.
O yüzden severim.
Alanyaspor maçına çıkardığı onbiri gördüğümde şaşırmadım.
Mesela Dele Alli'nin ilk onbirde olması. Demek ki sonunda formayı hak etmişti. Vermesini yadırgamadım.
Beşiktaş, Alanyaspor karşısına müthiş bir hücum dizilişiyle çıktı.
Herkes gibi ben de şaşırdım.
Dele Alli'nin ilk onbirde olması. Cenk ile Aboubakar'ın oynaması. Arkalarında Gedson Fernandes.
Acaba ne olacak derker Beşiktaş'ın Alanyaspor kalesine dalga dalga gelmesini izledim.
Daha ilk dakikalarda olacaklar belliydi.
Beşiktaş Alanyaspor kalesine dalga dalga gelmeye başladı.

18. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Furkan Bayır'ın kafayla geri pası kısa düştü. Araya giren ve topun sahibi olan Cenk Tosun, kaleci Runarsson'dan sıyrılmaya çalışırken yerde kaldı ve maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. 20'nci dakikada penaltıyı kullanan Cenk, topu filelerle buluşturdu: 1-0.

36. dakikada Beşiktaş'ın attığı gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Mert Günok'un uzun pasında topla buluşan ve ceza sahasına giren Muleka, yapılan baskı üzerine meşin yuvarlağı Aboubakar ile buluşturdu. Kamerunlu oyuncunun ceza yayından yaptığı aşırtma vuruşta kaleci Runarsson'un müdahalesi yeterli olmadı ve top filelerle buluştu. VAR incelemesinde, pozisyonun başlangıcında Muleka'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

İkinci yarıda da durmayan bir Beşiktaş izledik.

Tam bir Şenol Güneş takıamıydı yani. 50. dakikada Cenk Tosun'un müthiş  golü, 59'da da  Dele Alli'nin golleri müthişti.

Beşiktaş Beşiktaş gibi oyandı kısaca.

Alanyaspor da elinden geleni yaptı.

Şu bir gerçek ki Aboubakar güç kattı. Dele Alli de öyle.

Ama Cenk bir başka. Hele Gedson çok daha başka.

Geliyor gelmekte olan. Beşiktaşsız bu lig olmaz. Bu ortaya çıktı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Memur ve emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı belli oldu. O tarihte gidip çekebileceksiniz
1
﻿Memur ve emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı belli oldu. O tarihte gidip çekebileceksiniz
﻿Memur ve emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı belli oldu. O tarihte gidip çekebileceksiniz
﻿2023 Tofaş Şahin üretimi başladı. Efsane geri döndü. İşte fiyatı ve özellikleri
2
﻿2023 Tofaş Şahin üretimi başladı. Efsane geri döndü. İşte fiyatı ve özellikleri
﻿2023 Tofaş Şahin üretimi başladı. Efsane geri döndü. İşte fiyatı ve özellikleri
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
3
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
﻿Selda Bağcan Kuran yakan şerefsizlere bakın ne dedi. Helal olsun Selda Bağcan'a
4
﻿Selda Bağcan Kuran yakan şerefsizlere bakın ne dedi. Helal olsun Selda Bağcan'a
﻿Selda Bağcan Kuran yakan şerefsizlere bakın ne dedi. Helal olsun Selda Bağcan'a
﻿Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i belli oldu. Şenol Güneş 3 futbolcuyu uyardı
5
﻿Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i belli oldu. Şenol Güneş 3 futbolcuyu uyardı
﻿Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i belli oldu. Şenol Güneş 3 futbolcuyu uyardı
﻿Erdoğan Bilecik'te İmamoğlu'nu hedef aldı. Yarın birileri de buraya gelecek!
6
﻿Erdoğan Bilecik'te İmamoğlu'nu hedef aldı. Yarın birileri de buraya gelecek!
﻿Erdoğan Bilecik'te İmamoğlu'nu hedef aldı. Yarın birileri de buraya gelecek!
﻿Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı geldi: Evden çıkarken hesabınızı çok iyi yapın...
7
﻿Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı geldi: Evden çıkarken hesabınızı çok iyi yapın...
﻿Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı geldi: Evden çıkarken hesabınızı çok iyi yapın...
﻿Antalya'da dalgaların boyu 4 metreye ulaştı
﻿Antalya'da dalgaların boyu 4 metreye ulaştı
﻿Antalya'da dalgaların boyu 4 metreye ulaştı
﻿Barajın su seviyesi yüzde 7'e düştü
﻿Barajın su seviyesi yüzde 7'e düştü
﻿Barajın su seviyesi yüzde 7'e düştü
﻿Bartın'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
﻿Bartın'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
﻿Bartın'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
﻿Valilikten yasak duyurusu
﻿Valilikten yasak duyurusu
﻿Valilikten yasak duyurusu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.