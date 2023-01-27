Beşiktaş Alanyaspor'a nasıl fark attı? Dele Alli'nin dönüşü

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Ben teknik adamın takıntısı olmayanı severim. Adalet isterim. Formayı hak edene vermesini beklerim.

Şenol Güneş de bunlardan biridir.

O yüzden severim.

Alanyaspor maçına çıkardığı onbiri gördüğümde şaşırmadım.

Mesela Dele Alli'nin ilk onbirde olması. Demek ki sonunda formayı hak etmişti. Vermesini yadırgamadım.

Beşiktaş, Alanyaspor karşısına müthiş bir hücum dizilişiyle çıktı.

Herkes gibi ben de şaşırdım.

Dele Alli'nin ilk onbirde olması. Cenk ile Aboubakar'ın oynaması. Arkalarında Gedson Fernandes.

Acaba ne olacak derker Beşiktaş'ın Alanyaspor kalesine dalga dalga gelmesini izledim.

Daha ilk dakikalarda olacaklar belliydi.

Beşiktaş Alanyaspor kalesine dalga dalga gelmeye başladı.

18. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Furkan Bayır'ın kafayla geri pası kısa düştü. Araya giren ve topun sahibi olan Cenk Tosun, kaleci Runarsson'dan sıyrılmaya çalışırken yerde kaldı ve maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. 20'nci dakikada penaltıyı kullanan Cenk, topu filelerle buluşturdu: 1-0.

36. dakikada Beşiktaş'ın attığı gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Mert Günok'un uzun pasında topla buluşan ve ceza sahasına giren Muleka, yapılan baskı üzerine meşin yuvarlağı Aboubakar ile buluşturdu. Kamerunlu oyuncunun ceza yayından yaptığı aşırtma vuruşta kaleci Runarsson'un müdahalesi yeterli olmadı ve top filelerle buluştu. VAR incelemesinde, pozisyonun başlangıcında Muleka'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

İkinci yarıda da durmayan bir Beşiktaş izledik.

Tam bir Şenol Güneş takıamıydı yani. 50. dakikada Cenk Tosun'un müthiş golü, 59'da da Dele Alli'nin golleri müthişti.

Beşiktaş Beşiktaş gibi oyandı kısaca.

Alanyaspor da elinden geleni yaptı.

Şu bir gerçek ki Aboubakar güç kattı. Dele Alli de öyle.

Ama Cenk bir başka. Hele Gedson çok daha başka.

Geliyor gelmekte olan. Beşiktaşsız bu lig olmaz. Bu ortaya çıktı.