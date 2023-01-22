Beşiktaş'ın hayati galibiyeti. Ne yaptın Redmond

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Önce şunu söyleyeyim. Çok önemli bir galibiyet aldı Beşiktaş. Kupadan elendikten sonra bu ilaç gibi geldi.

Ama şunu da ekleyeyim. Maçın sonucu yanıltmasın kimseyi. Beşiktaş zaman zaman parlamaları dışında çok da iyi oynamadı. Hatta oyunun büyük bölümünde Kayserispor daha iyi top çevirdi, onlar da sonuca gidemedi.

Beşiktaş'ta sahanın en iyileri Redmond ve Masuaku'ydu.

Sonra da Gedson. Gedson orta sahayı tek başına ayakta tutmaya çalışırken, Redmond son derece etkisiz kalan Cenk ve Muleka'ya rağmen topu ileride tutmaya çalıştı. 2. dakikada da tamamen kendi becerisiyle golü attı. Önce rakibinden seken topu kontrol etti, sonra da ceza sahası dışından mükemmel bir şutla topu filelere yolladı.

Sonra Kayserispor'un etkili oyununu izledik. İzledik izlemesine de bal yapmayan arı misaliydi. Ceza alanına kadar iyi, ceza alanında sıfır.

Sadece 38'de Mane'nin sol çaprazdan şutu heyecan yarattı Kayseri adına, onda da Mert Günok'un nefis kurtarışını izledik.

Saman alevi gibi parlayan Beşiktaş ise daha iyi pozisyon buldu. 42'de Tayfur'un şutunda Hosseini'nin topu kale çizgisinden çıkarışını gördük mesela. Ama peşinden Redmond'un ortasında savunma boşa çıkınca topu kontrol eden Salih'in düzgün bir vuruşla topu filelere göndermesini de izledik. Bu golle 2-0 öne geçti Beşiktaş.

İkinci yarıda oyunun temposu daha düşük olsa da yine Kayserispor'un baskı kurma çabası vardı. Bu sırada Cenk'in sakatlığından da olsa gerek güçsüzlüğü altı pasta golü yapamamasını da gördük.

70. dakikada Aboubakar'ın Beşiktaş'taki 3. dönemi başladı. Cenk'in yerine oyuna girdi. Doğum günüymüş Aboubakar'ın. Doğum günü hediyesi tekrar Beşiktaş formasını giymesi oldu. Onunla birlikte Dele Alli de oyundaydı.

Burada anlayamadığım bir şey var. Şenol Güneş daha 3 gün önce Dele Alli'nin formayı haketmediğini söylememiş miydi? 3 günde ne oldu da Dele Alli formayı haketti?

Aboubakar ve Dele Alli'nin girmesinden sonra ne mi oldu? Tamamen psikolojik bence. Kayserispor'un etkisi kayboldu. Bu iki futbolcunun Kayserispor yarı sahasında olması Kayserisporluların ileri çıkmasını engelledi. Ben Dele Alli'yi istekli gibi gördüm. Aboubakar ise sanki hiç ayrılmamış gibiydi. Yabancılık çekmedi.

Beşiktaş önemli bir galibiyet aldı. Aldı almasına da sarı kart cezalısı durumuna düşen Saiss, Redmond ve son anda itirazdan kırmızı kart gören Rosier'i kaybetti. Mete Kalkavan'ın çok kolay sart çıkardığını da burada vurgulamak isterim.

Maçın kilidini açan Redmond'un attığı golü söylemiştim. O vuruş karşısında "Ne yaptın Redmond, bu nasıl gol" demekten kendimi alamadım. Ama gördüğü amatörce kart nedeniyle de "Ne yaptın Remdond, bu nasıl kart" diyorum.

Bir de saha sorunu var. Böyle zemin olur mu? Sadece Kayseri'de değil, başka illerde de var bu sorun. TFF'nin buna artık bir yaptırım uygulaması gerekiyor.

Sonuçta Beşiktaş haftayı çok kazançlı kapattı. Ama haftaya bu eksiklerle işi zor.