Bu kadar da olmaz ki. Başka hamlen yok mu Şenol Hoca: Gürel Yurttaş yazdı

Beşiktaş nasıl oynadı? İyi mi oynadı, kötü mü oynadı? Bu sorunun cevabını ilk yarıda çözemedim ben. 2-0 önde kapattı ama ne oynadığını anlayamadım.

"Ne var yani 2-0 önde işte. Nasıl anlayamadın" diye sorarsanız eğer Mert Günok'un kurtarışlarını gösteririm size. 2 attı atmasına da 3 de yiyebilirdi ilk yarıda.

Beşiktaş birinci golü Kasımpaşa sahada 9 kişiyken attı. Bir futbolcusu Weghorst'un dirseği ile burnu kanadığı için, diğeri de topa vururken sakatlandığı için kenardaydı. O sırada oyunu başlattılar. Salih Uçan'ın 28. dakikada ara pasını alan Cenk'in dokunuşuyla da öne geçtiler.

Bu ilk gole çok itiraz etti Kasımpaşalılar. Sanırım Weghorst'un dirseğini nasıl göremedin diyeydi bu isyanları. Sahiden de nasıl göremedi. Adam kan revan içinde kaldı.

İkinci gol de Kasımpaşa gol ararken ani kontratakta kaldı. Hızlı çıktılar. Redmond topu taşıdı, aradan da Weghorst'un önüne attı. Weghorst'un bekletmeden vuruşunda biraz da kaleci hatasıyla top filelerle buluştu: 2-0.

Bir de şunu söylemeliyim ilk yarı için. Beşiktaş'ın 5 şutu vardı kaleyi tutan. Kasımpaşa'nın 8.

Bu yarının yıldızı Redmond'dan önce Mert Günok'tu bunu da belirteyim.

Gelelim ikinci yarıya.

Kasımpaşa 2-0 geride ya. Cesur başladı oyuna bu kez. İleride daha kalabalık oynamaya başladı. Özellikle Fall ile tehdit dolu ataklar yaptı.

Şenol Güneş hemen artık ezberlenen hamlesini uyguladı. Yine Atiba'yı oyuna aldı. Tamam Atiba iyi adam ama. Artık çabukluğunu kaybetti. Böyle anlarda Atiba ya da Necip'ten başka düşünülecek hamle yok mu? Demek ki yok!

İşte Atiba çabukluğunu kaybettiğinden kazandığı topu kaybetti, top Fall'a geldi. Fall da o tehdit dolu ortalarından birini daha yaptı, Ahmet Engin de kafayı yapıştırdı: 2-1.

Cenk'i dışarı alan Şenol Güneş'in Redmond'u çizgiye kaydırdı. İlk yarının en etkili oyuncularından olan Redmond'un etkisi sıfıra indi. Zaten sonra da kenara geldi.

Şenol Güneş Saiss'i de aldı oyuna sonra.

Bu artık maçı tamamen kendi alanında kabul etmesi anlamına geliyordu.

Ve maç Kasımpaşa'nın ataklarına sahne olmaya başladı.

Bu dakikalarda Mert'in biraz da şansının yardımıyla yaptığı kurtarışları da atlamayalım.

Beşiktaş kazandı.

Kazandı kazanmasına da taraftarlarının yüreğini ağzına getirdi. Bu kadar da olmaz ki! 2-0 öne geçen takım bu kadar da baskı yemez ki! Hele de adı Beşiktaş'sa.

Evet formsuz Beşiktaş.

Şenol hoca da formsuz.

İkide iki yaptı ama bu gidiş iyi gidiş değil; onu da belirteyim.