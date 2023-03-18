Ghezzal'ın dönüşü. Aboubakar'ın füzesi. Redmond fişi çekti

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Beşiktaş nihayet kavuştu Ghezzal'a. En büyük kozun sakatlığı nedeniyle 5.5 ay ilk 11'e giremiyor, düşünsenize. Ghezzal'ın kadroda olmasıyla birlikte Beşiktaş'ın duran toplardaki şansı da arttı böylece. Bu daç İstanbulspor'un şanssızlığı diyelim.

İlk yarı çok enteresan bir maç oldu. Top neredeyse tamamen Beşiktaş'taydı. Beşiktaş'taydı ama iyi kapanan İstanbulspor defansını açamıyorlardı. Sağdan sola pas, soldan sağa pas. Kanatları 2'şer futbolcuyla kapatan Fatih Tekke'nin öğrencileri ortada da kalabalık olunca pek de pozisyon vermediler Beşiktaş'a.

İlk yarı biterken topa sahip olma oranları yüzde 71'e 29'du. Kaleci Mert Günok yere yatmadan sitirdi ilk yarıyı.

Dedim ya Ghezzal'ın dönmesiyle duran toplara hayat geldi Beşiktaş'ta. Ghezzal'ın yokluğunda kornerleri çar çur eden Beşiktaş kornerden attı golü. 42. dakikada Ghezzal'ın 6 pasa gönderdiği topa Cenk Tosun kafayı vurdu: 1-0. Demek ki iş bilenin kılıç kuşananın.

Beşiktaş pas rekoru kırdı ilk 45 dakikada. Ama sadece bir gol attı.

İkinci yarıya daha cesur başladı İstanbulspor. Hatta bir şutları Beşiktaş kalesinin direğinden döndü.

İstanbulspor bu kez ilk yarıdaki gibi değildi. Değildi değildi ama Beşiktaş'ta gollerin efendisi vardı bir de. Siyah beyazlı takımın en istekli futbolcularından Aboubakar ceza alanı dışından kaleye öyle bir füze yolladı ki. Kaleci de topu filelerde görebildi: 2-0.

63'te Şenol Güneş klasik Salih Uçan kararını verdi yine. Hemen hemen her maçta olduğu gibi kenara aldı. Ghezzal'ı da. Ghezzal'ı sanırım sakatlıktan korumak için dışarı çıkardı. Yerlerine Maxim'le Redmond girdi. Yalnız bu değişliklikten sonra oyunun görüntüsü tamamen değişti.

Fatih Tekke ise ilerideki 2'yi aldı dışarı. Eze ile Lozhaj'ın yerine Kerem Şen ile Emir Kaan Gültekin girdi. Ardından defansın belkemiği Mehmet Yeşil sakatlandı, Tekke Mehremiç'i aldı oyuna.

İstanbulspor önde basmaya çalışıyordu artık. İstediğini de 70. dakikada aldı. Kaleci Mert Günok'un hatalı pasını Lokilo aldı. Arkadaşıyla paslaştıktan sonra da durumu 2-1 yaptı.

Aynı Mert 73'te de Colley'in hatasından kaptırdığı topta müthiş bir kurtarışa imza attı.

Beşiktaş ilk yarıdaki gibi değildi, İstanbulspor da. Konuk takım ileride basıyor, Beşiktaş defansını hataya zorluyordu. 75'te yine gole yaklaştılar. Arkaya atılan uzun tohla Ethemi bir anda Mert'le karşı karşıya kaldı. Yetişen Colley Ethemi'nin pozisyonunu bozdu. İstanbulsporlular penaltı bekledi ama VAR'a danışan hakem Ali Şansalan devam etti.

83'te de Cenk Tosun'la Tayyih Talha'nın yerine Tayfur'la Saiss girdi. Tayfur'u alarak orta sahaya hareket getirmek, Saiss'le de defansı güçlendirmek istedi sanıyorum.

89'da Redmond'u ortasında Maxim'in kafa vuruşunda top üst direkten döndü.

Maçın ilk yarısı Beşiktaş'ın hakimiyetindeydi. İkinci yarıda Şenol Güneş özellikle ilk değişiklikleri yaptıktan sonra İstanbulspor da etkili oynadı. Beraberliğe de ulaşabilirlerdi. 90+3'te Redmond kişisel beceresiyle topu götürüp, ceza alanı dışından topu filelere gönderdi de rahatladı Beşiktaş.

Son olarak şunu söyliyeyim. Beşiktaş 2-0 öndeyken Şenol hoca o değişiklikleri niye yaptı acaba? Salih'in neden her maçta dışarı alıyor. Ghezzal'ın varlığı yetiyordu. Gerekirse otursun sahada, duran toplardaki etkisi bile oyunda kalmasına nedendi. Bu değişikliklerden sonra oyunun görüntüsü nasıl da değişti değil mi? Hele de orta sahada Salih'in yokluğu nasıl da hissedildi.

Bu değişikliklerde Valerien İsmael var sandım saha kenarında. O da böyle yapa yapa sonunda sonunu getirdi. Bunu da hatırlatmadan geçemedim. Arif olan anlar!