Leeds oynadı, Manchester United kazandı

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Manchester United önemli bir galibiyet aldı Leeds deplasmanında.

Maçın büyük bölümünde oyun olarak Leeds daha üstündü gerçi. Baskı kurdular. Manchester United'ın gol pozisyonu bulmasına uzun süre engel oldular. Fırsatlar da yakaladılar. Kornerlerde 7-2 gibi üstünlük kurdular mesela. Ama son pozisyonlarda bitirici vuruşu yapamadılar.

Manchester United uzun süre istediği futbolu oynayamadı ama kazanmayı başardı. Özellikle son bölümde rakibinin direncini kırdı.

80. dakikada Luke Shaw'ın nefis ortasında (Aslında buna orta değil de pas demek daha doğru) Manchester United'ın süper golcüsü Rashford kafayı çaktı ve topu filelere yolladı. Bu gole kalecinin yapacak bir şeyi yoktu.

Hemen peşinden 85. dakikada bu kez Weghorst'un pasıyla buluşan Alejandro Garnacho Ferreyra topu ceza alanına kadar sürdü, girer girmez de şutunu çekti. Kaleci kapadığı köşeden yedi bu golü.

Maçın sonucu gösteriyor ki; üstün oynamak yetmiyor. Özellikle gol bölgesinde yetenekli oyuncular gerekiyor. Manchester'da bu vardı, Leeds'te ise yoktu.

Weghorst ne yaptı diye merak ediyorsanız eğer... Son dakikada topu filelere yolladı ama ofsayttaydı, sayılmadı. Onun dışında kaleyi tek şut bile atamadan bitirdi maçı. Yalnız ikinci golde verdiği pas iyiydi.

Manchester United bu sonuçla zirve yarışında umutlandı.

Leeds ise ateş hattında şimdi.