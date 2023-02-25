Ahmet Nur Çebi haklı beyler. Lige beyaz bayrak çekin şampiyonu ilan edin

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Deprem sadece deprem bölgesinde değil, tüm Türkiye'de yıkıma neden oldu.

Madden olmasa da manen hepimiz kaldık o enkazın altında.

Yüreğimiz yanıyor.

Gözyaşlarımız kurudu. Artık akmıyor.

Böyle bir ortamda futbola dönüyoruz yine. Süper Lig erteleme maçlarıyla başlıyor.

Depremden sonra Gaziantep FK ile Hatayspor ligden çekilince Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin bir açıklaması oldu, hatırlarsınız.

Demişti ki Çebi;

"Sayın Galatasaray Başkanı en başında 'Adaletli lig istiyoruz' dedi. Öyleyse bu takımlarla deplasmanda oynayıp puan kaybeden takımlar varken, kendi sahalarında oynayıp lehlerine puan yazdırmak ne kadar adil olur? 1-2 tane takımımız var, ayağa kalkana kadar bunlar maalesef ligde olamayacak. Dondurulmasını talep ediyoruz. Ancak nasıl olacağı konusunda tereddütler var. Bundan sonra onlarla oynayacak maçların sayılmayacağı gibi, Beşiktaş olarak geçmiştekilerin de sayılmaması gerektiğini düşünüyoruz."

Vayy kıyamet koptu!

Nasıl bunu düşünürmüş de, nasıl söylermiş falan filan!

Tamam belki çıkışı zamansız olabilir.

Ama haksız mı kardeşim adam!

Yerden göğe kadar haklı.

Eğer sen böyle bir ortamda lige dönebiliyorsan, bunları da düşüneceksin elbette.

Ama bizim tuhaf işlerle uğraşıp duran, şu sıralarda da bir kaç aylık görev süresi kalmasına rağmen adamlarını (kimisi futboldan anlamasa da) federasyona dolduran başkan Mehmet Büyükekşi, hemen verdi kararı.

Karar şu:

"Bu kulüplerin 2022-2023 futbol sezonunda 06.02.2023 tarihinden itibaren kalan müsabakalarda hükmen yenik (3-0) sayılmasına ve rakip takımların (3-0) galip sayılmasına,

Bu kulüplerin 2023-2024 futbol sezonunda; 2022-2023 sezonunda bulundukları liglerde sportif faaliyetlerinin devamına,

Tüm profesyonel liglerdeki çekilen takımlara sezonun kalan kısmına ait TFF nezdinde doğan garanti alacaklarının ödenmesine karar verilmiştir."

İyi, güzel de...

- Beşiktaş hem Hatayspor'la, hem de Gaziantep'le deplasmanda oynadı. Hatayspor'a yenildi, Gaziantep'le berabere kaldı. Ligin ikinci yarısında iki maçı da İstanbul'da oynayacaktı, zaten 6 puana yakındı.

- Fenerbahçe İstanbul'da Hatayspor'u 4-0 yendi. Gaziantep'i de deplasmanda 2-1'le geçti. Ligin ikinci yarısında Hatayspor'la deplasmanda, Gaziantep'le İstanbul'da karşılaşacaktı.

- Galatasaray ikisiyle de deplasmanda oynayacaktı. İstanbul'da 2 maçı da kazanmıştı. Deplasmanda 2 maçı da kazanması garanti görülebilir miydi?

Bu durumda Galatasaray avantajlı olmuyor mu? Adalet bunun neresinde?

Onun için diyorum ki; Ahmet Nur Çebi haklı beyler. Böyle olmaz bu işler. Ya hükmen galibiyetler sezon başından başlatılacaktı, ya da bu iki takımımızla oynanan maçlarda alınan puanlar silinecekti.

Zaten bu sene Süper Lig'in tadı tuzu kalmadı. Acılı lig bu; tarihte bu şekilde yer alacak.

Son olarak benim önerim şu.

Bu sene Hatayspor'la Gaziantep'i şampiyon ilan edin diyorum. Ciddiyim. Maçları da iptal edin. Bu sezona beyaz bayrak çekin.

Yoksa bir kaç hafta sonra kalmayacak bu deprem nedeniyle sağlanan birlik, beraberlik. Üç büyükler en küçük bir hakem hatasıyla puan kaybetsin, görün o zaman siz gümbürtüyü.

Savaş baltaları yine çıkarılacak, yöneticiler yine ağızlarını açacak, taraftarlar yine dolmuşa gelip düşman arayacak.

Keşke bu sezonu pas geçseydiniz de deprem bölgesinde yaralarımız sarılana kadar biraz daha devam etseydi şu birlik ve beraberlik.