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O neydi öyle Adana Demirspor tarihi fark yedi İstanbulspor. Belhanda Onyekuru şovu

Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 22:05
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Gürel Yurttaş yazdı. O neydi öyle Adana Demirspor tarihi fark yedi İstanbulspor. Belhanda Onyekuru şovu

O neydi öyle Adana Demirspor tarihi fark yedi İstanbulspor. Belhanda Onyekuru şovu
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GÜREL YURTTAŞ / YENİÇAĞ

Açık söyliyeyim. Maç başladığında ilk dikkatimi çeken hakem Mete Kalkavan'ın saçları oldu. Eskiden briyantinli kısa saçları parıl parıldı. Şimdi briyantini bırakmış. Biraz da uzatmış. Doğrusu yakışmış. Maçtaki yönetimi de bir hakeme yakıştı. Hep hakemleri hatalı kararları nedeniyle yazacak değiliz ya. Bu kez de doğru kararlarını yazalım. En baştan Mete Kalkavan'ı alkışlayalım.

Adana Demirspor'un kesin favorisi olduğu maça İstanbulspor öyle başladı ki. Sanki sahada Fatih Tekkeler vardı. Top çevirmeler, paslar, teknik. Herşey güzeldi güzel olmasına da. Ne kadar 10-15 dakika. Sonra Adana Demirspor aldı sazı eline. 28. dakikada da öne geçti. Öne geçmesi biraz enteresan oldu yalnız. 25. dakikada Gökhan İnler'in derinlemesine pasıyla ceza sahasına giren Gulbrandsen ile Okan Erdoğan'ın mücadelesinde Gulbrandsen yerde kalınca hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı Belhanda kullandı, kaleci Jensen'den döndü. Ama hakem Kalkavan,  kaleci Jensen'in iki ayağının da kale çizgisi üzerinde olmaması nedeniyle penaltının yeniden kullanılması kararını verdi. Topun başına yine Belhanda geldi, bu kez affetmedi: 1-0
Golden sonra İstanbulspor'un direnci iyice düştü. Maç neredeyse tek kaleye döndü. Ndiaye, Belhanda, Yusuf Sarı'nın vuruşlarında kaleçi Jensen gole izin vermedi. Vermedi de nereye kadar vermeyecek! İkinci yarı da yine Adana Demirspor etkili başlayınca kale de düştü.

49. dakikada Adana Demirspor, Mete Kalkavan'ın hakemlik dersi verdiği bir pozisyonla farkı açtı. Guldbransen ceza alanı içinde Ologo tarafından düşürüldü. Kalkavan tam penaltıyı çalıyordu ki arkadan Yusuf Sarı'nın topa yetiştiğini gördü ve avantaja bıraktı. Yusuf Sarı da golü attı: 2-0.

55. dakikada yine hızlı gelişen Adana Demirspor atağında Belhanda'nan müthiş pasıyla ceza alanında buluşan Onyekuru topu filelere yolladı: 3-0.

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke artık üst üste değişiklik yapıyordu ama... 3-0'dı maç. İkinci yarıya girerken yapmalıydı değişiklikleri diye düşünüyorum.

62'de yine Belhanda sahnedeydi. Adamın ayağına ne zaman top gelse tehlikeli madde haline geliyor. Nefis bir pas daha attı Guldbransen'e. O da ceza alanında kaleciyi geçerken yerde kaldı. Kalkavan devam dedi ama VAR'dan gelen uyarı sonrası penaltıyı verdi. 65'te topun başına gelen Ndiaye farkı daha da açtı: 4-0.

Peşinden 3 değişiklik de Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella yaptı. Galibiyeti garanti görüyordu artık. Bu değişikliklerin nedeni oydu bence. Antrenman maçı olarak kabul ediyordu kalan dakikaları. Doğruydu da düşüncesi. 79'da Onyekuru bir gol daha attı zaten. Oldu mu skor 5-0. Uzun süre ortalıkta gözükmeyen Gökhan Töre bile oyuna girer girmez golünü attı, düşünsenize! Oldu 6-0.

Böyle de bitti maç.

Adana Demirspor'un hedefi üst sıralarda kalmak. Bunun için oynuyor. Belhanda müthişti. Onyekuru da öyle. Guldbransen'i unutmayalım. Bu takımı yaratanları alkışlayalım.

İstanbulspor'un hedefi ise son sıradan kurtulmak. Bunun için çabalıyor. Ama yeterli değil bu çabası. Fatih Tekke ne yapsın? Kadrosu yetersiz kalıyor. Söylemeye dilim varmıyor ama böyle giderse son sıradan kurtulacak gibi de görünmüyor. Çünkü iskambil kağıtlarından yapılan evlere benziyor. Bir tıkla yıkılıyor.

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