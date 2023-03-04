Pirlo'nun Karagümrük'ü ile Çalımbay'ın Sivasspor'u gol yağdırdı. Ne maç ama

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Atatürk Olimpiyat Stadı 70 bin kişilik. Karagümrük'le Sivasspor oynuyor. Süper Lig maçı neticede.

Ama 70 bin kişilik stadın karşı tribünleri ve kale arkaları bomboş. Karşısındaki tribünde bir avuç seyircinin sesi duyuluyor arada.

Böyle bir ortamda maç oynamak ne kadar zordur kimbilir.

Hadi Sivasspor deplasmanda. İyi de bu şekilde Karagümrük sürekli deplasmanda! Buna rağmen ligdeki konumu hiç de kötü değil.

Çünkü başında iyi bir hoca var. Kadro planlaması da süper. Defansı, orta sahası, forvetiyle iyi bir takım. İtalyan hocanın kadrosundaki İtalyan futbolcular da fark yaratıyor.

Peki Sivasspor kötü takım mı? Değil.

Ama bir eksiklik var. O da ne biliyor musunuz? Rıza Çalımbay'ın kadrosunda bir Rıza Çalımbay yok! Şöyle açayım: Bir takıma ruh veren futbolcular vardır, hırsıyla ateşler arkadaşlarını. Örneğin Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ta oynarken böyleydi. Yenilgiye tahammülü yoktu. Hırsıyla arkadaşlarını da ateşlerdi. Ne var ki kendi takımında böyle bir oyuncusu yok.

Sivasspor kötü başlamadı maça. Caicedo ile 27. dakikada öne de geçti.

Ama sonra Karagümrük'ün farkı açıkca hissedildi. Biraschi, Bertolacci, Ricci, Borini gibi oyuncularıyla her geçen dakika sahada üstünlüğünü daha çok gösterdi. Bir de bunlara fırsatçı golcü Diagne eklenince... Sivasspor'un kalecisi Ali Şaşal, direnmeye çalışsa da yaptığı kurtarışlarla sonunda o da pes etti. İlk yarı biterken Diagne beraberlik golünü atıverdi.

İkinci yarıda galibiyet için bastıran taraf Karagümrük, gol için de fazla beklemedi. 52. dakikada Diagne bu kez de ustaca bir kava vuruşuyla filelere gönderdi topu.

İki gol atan Diagne 68'de Magomed Ozdoev'in golünde ise asisti yapan isimdi.

Karagümrük iki farklı öne geçtikten sonra da oyunun kontrolünü uzatma dakikaları hariç elinde tuttu. Direkten dönen topu vardı, VAR'dan dönen golü de. Pirlo'nun sonraki dakikalarda Adem Ljajic ve Feghouli gibi oyuncuları da sahaya alması yedek kulübesinin de güçlü olduğunu gösteriyordu.

Sivasspor gol için yüklenmeye çalışırken 80'de Adem Ljajic'in uzun pasıyla buluşan Diagne'nin mütniş şutla attığı golü izledik. Hat-trick yaptı. Skoru da 4-1'e getirdi.

Maçın son dakikalarında rakibine faul yapan Ricci kırmızı kart gördü. "Bu kart biraz ağır mı" derken, VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izledi ve kırmızıyı iptal edip sarı kart gösterdi. Bu doğru karar.

Enteresandır. Sivasspor durdu durduç uzatma dakikalarında James'in de oyuna girmesiyle rakip kalede üst üste tehlike yaratmaya başladı. James iki de gol attı uzatmalarda.

Oyuna daha erken alınsaydı Sivasspor için daha mı iyi olurdu acaba?

Sonuçta iki takım arasında fark var.

Karagümrük böyle giderse, Pirlo'yu da tutabilirse seneye çok daha iyi işler yapabilir.

Sivasspor'a gelirsek... Rıza Çalımbay'ın acele Rıza Çalımbay'ını bulması gerekir bence. Takıma liderlik yapabilecek, ateşleyici bir isme o kadar ihtiyacı var ki... O oyuncusu olsaydı 4-3 yenilmez, 4-4'lük maç izlerdik belki de.