Ülke futbolu yanarken TFF Başkanı Büyükekşi bakın nereden çıktı. Gürel Yurttaş yazdı

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Önceki hafta NKoudou'nun rakibine attığı kafayı sarı kartla geçiştiren Atilla Karaoğlan.

Son hafta Sivasspor'un Galatasaray'a attığı golü iptal eden Erkan Özdamar-Özgüç Türkalp ikilisi.

Pek çok maçtaki hakem hatalarıyla ülke yangın yeri.

Herkes açıklama bekliyor.

Golü iptal edilen Sivasspor nedenini öğrenmek istiyor.

Fenerbahçe korkunç iddialarda bulunuyor.

Sivasspor maçını kazanan Galatasaray bile "Neden iptal edildi açıklansın" diyor.

Ama TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetimi derin uykuya yatmış gibi. Ses çıkarmıyor.

Pardon!

Uykuda değillermiş meğer.

Sayın Mehmet Büyükekşi umre ziyaretindeymiş.

Allah kabul etsin! Hayırlı olsun!

Peki bu skandallarla ilgili bir şey demeyecek misiniz?

Umre ziyareti elbette ki hakkınız, yaparsınız.

İyi de yaşananlarla ilgili açıklamanız olmayacak mı? Neden oldu, nasıl oldu, bundan sonra olmaması için ne gibi önlemler alacağınızı söylemeyecek misiniz?

Hadi siz ziyarettesiniz. Yardımınız, yöneticileriniz ne yapıyor. Ses verecek bir Allah'ın kulu yok mu?

Belki açıklama yaparlar diye bakarken TFF'nin internet sitesine... Yeni yıl kutlaması yayımlamış sayın Büyükekşi umre ziyaretinde bulunduğu Suudi Arabistan'dan.

Diyor ki;

"Fair Play ruhunun her şeyin üstünde tutulduğu, rakibe saygıdan taviz verilmediği, futbol tutkusunun ve coşkusunun en üst düzeyde yaşandığı bir yıl olması en büyük arzumuz. Futbolcularımızdan teknik direktörlerimize, hakemlerimizden kulüp başkanlarımıza, yöneticilerimizden tüm taraftarlarımıza, Türk futboluna gönül vermiş herkesin 100. Yıla yakışır şekilde birlik ve beraberlik içerisinde olacağına inanıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun 100. Yılı olan 2023 yılının başta Büyük Futbol Ailemiz olmak üzere, ülkemize ve dünyaya sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum."

Sağolsun varolsun!

Tüm futbol ailesi de merak içinde bu mesajı bekliyordu zaten.

Ortalık yangın yeri. Kulüpler birbirine girmiş. O birlik ve beraberlik mesajı veriyor. Mutlu bir yıl diliyor.

Çok mutluyuz sahiden!

Gel de çık işin içinden!