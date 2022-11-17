Gürkan Uygun'un oğlu Mavi 1 yaşında

'Kurtlar Vadisi'nin Memati'si olarak hafızalara kazınan Gürkan Uygun'un eşi Şebnem Uygun geçtiğimiz yıl üçüncü çocukları Mavi'yi dünyaya getirmişti.

Mavi büyüdü bir yaşına bastı. Mutlu çift Mavi'nin yeni yaşını aile dostlarıyla birlikte kutladı. Partiden renkli kareler paylaşıldı.

Şebnem Uygun, paylaştığı fotoğraflara 'Balım 14, Ateş 12, Mavi 1... Mutlu yaşlar aşklarım' notunu düştü. Çiftin iki oğlu, bir kızı var!

