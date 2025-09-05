Gürsel Tekin'le birlikte il başkanlığına mı gidecek? Canan Kaftancığlu cephesinden flaş açıklama

Eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancığlu'nun Gürsel Tekin ile birlikte pazartesi günü İstanbul İl Binasına gideceği iddia edilmişti. Kaftancığlu cephesinden konuyla ilgili açıklama geldi.

CHP İstanbul İl Başkanlığına mahkeme kararıyla 'kayyum' olarak atanan Gürsel Tekin'in pazartesi günü il binasına eski il başkanı Canan Kaftancığlu ile birlikte gireceği iddia edilmişti.

Canan Kaftancığlu'nun basın danışmanı Can Poyraz iddiayı yalanadı. Canan Kaftancıoğlu'nun, bir yakınının yaşam mücadelesinin son anlarında yanında olabilmek için İstanbul dışında olduğunu ifade eden Poyraz'ın açıklaması şöyle:

"Canan Kaftancıoğlu, bir yakınının yaşam mücadelesinin son anlarında yanında olabilmek için İstanbul dışındadır. Böyle bir dönemde, teyit edilmeden yapılan haberleri yalanlamayla uğraşmak; yanında bulunduğu kişilere de ayıp olacağından, telefonu kapalıdır.

“Aradık – mesaj attık, ulaşamadık” tarzı yapılan haber ve paylaşımları kamuoyunun vicdanına bırakıyorum."

