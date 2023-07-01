Gürültü kirliliği öldürüyor

Daily Mail’in haberine göre; İngiltere'de yapılan bir araştırma, arabalardan, trenlerden ve uçaklardan kaynaklanan gürültü kirliliğinin hayatınızdan yıllar çalabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Araştırma, insanların uykusunu bozan, strese, depresyona ve endişeye neden olan ve diyabet ile kalp hastalığı olasılığını artıran gürültü düzeylerinin sağlık üzerindeki etkisini inceledi.

Yeni çalışmanın bir parçası olarak UKHSA, İngiltere’deki her yerel makamda ulaşım gürültüsünün etkisini değerlendirdi ve bunun sağlık üzerinde önemli bir etkisi olabileceğini buldu.

Uzmanlar, şu anda gürültü ve ışık kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki etkisine yönelik bir soruşturma yürütüldüğünü de duyurdu.

GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ NEDİR?

Gürültü, insan ve diğer canlıların yaşamını ve sağlığını olumsuz etkileyen zararlı ses tonları olarak ifade edilmektedir. Özellikle sanayi ve teknolojinin gelişmesi, nüfus artışı ve kentleşme ile birlikte ortaya çıkan gürültü kirliliği problemi, günümüzün önemli çevre sorunlarından birisi haline gelmiştir.

GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİN İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLARI NELERDİR?

-Geçici ve kalıcı duyma bozuklukları

-Kan basıncının artması, dolaşım sistemi bozuklukları, solunum sisteminin etkilenmesi, kalp ritminde değişmeler, ani refleks gösterme

-Davranış problemleri, stres, aşırı sinirlilik, uyku düzeni bozuklukları

-Çalışma veriminin düşmesi, konsantrasyon bozuklukları, hareketlerde ağırlaşma