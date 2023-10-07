Gut hastalığına birebir iyi gelen ot ortaya çıktı

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan gut hastalığına birebir iyi gelen kayışkıran otunun faydaları dikkat çekti.

GUT HASTALIĞI NEDİR?

Gut, eklemlerde ağrı, şişlik, hassasiyet ve sıcaklığa neden olan bir iltihap şeklidir.

Eklemlerde meydana gelen şişlik, kızarıklık, hassasiyet, ani ve şiddetli ağrı şeklinde kendini belli eder.

Genellikle ayak başparmağının eklem ağrısı ile karakterizedir.

Gut hastalığında bacak eklemleri (ayak, ayak bileği ve diz) en çok etkilenen yerlerdir.

GUT HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Gut, genellikle uyarı vermeden meydana gelen ani ve tekrarlayan ataklarla karakterizedir.

Şiddetli ve kronikleşen gut, vücudun deforme olmasına neden olabilir.

Her birey farklı semptomlar yaşayabilirken, en yaygın görülen gut belirtileri ise aşağıdaki gibidir:

-Yoğun eklem ağrısı

-Ağrı

-Şişlik ve kızarıklık

-Hareketlerin kısıtlanması

KAYIŞKIRAN OTU NASIL KULLANILIR?

İki kahve kaşığı Kayışkıran kökü demliğe konur ve üzerine 300-400 ml kaynar su ilave edilir ve 30 dk demlenmesi beklenir.

Demlendikten sonra süzülür. Günde 3 defa yemek aralarında birer bardak içilir.

Uyarı:

Kayışkıran kökünden çay hazırlanılırken asla kaynatılmaması gerekir. Eğer kaynatılırsa birleşimindeki eter yağını kaybeder.

Kayışkıran kökü çayı 1-2 hafta süre içildikten sonra 3-4 gün ara verilmelidir. Çünkü uzun süre çayının içilmesi etkisinin azalmasına neden olur.