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Gut hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

İnsanların korkulu rüyası olan gut hastalığı ilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında aratmayı devam ettiriyor. Peki, gut hastalığı nedir? Gut hastalığı belirtileri nelerdir? Gut hastalığı tedavi yöntemleri nelerdir? Detaylar haberimizde…

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 12:03
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Gut hastalığıyla ilgili tüm detaylar

Gut hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?
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İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor. Bu hastalıklardan birisi olan gut hastalığıyla ilgili detaylar...

GUT HASTALIĞI NEDİR?

Kronik (uzun seyirli) ve sık görülen bir eklem iltihabı olan gut hastalığı, monosodyum ürat adı verilen monohidrat kristallerin dokularda birikimi ile karakterize bir rahatsızlıktır. Tarihi çok önceki zamanlara dayanan gut hastalığı oldukça ayrıntılı şekilde çalışılmış ve kontrol altına alınabilmiş bir romatolojik hastalıktır.

GUT HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Gut hastalığının belirtileri genellikle gece hissedilmekte ve birden ortaya çıkmaktadır. Atak şeklinde gelen ağrıların bazı evreleri bulunmaktadır. Bu evreler arasında ağrı yaşanmayabilir ve diğer bir evrede yine ortaya çıkabilir. Gut hastalığının vermiş olduğu ağrı çoğunlukla ayak başparmağında başlar. Uykudan uyandıracak şekilde şiddetli olan bu ağrı diğer eklem bölgelerinde de görülebilmektedir. Böbreklerin sebep olduğu gut rahatsızlığı idrarda ve böbrekte taş olmasından dolayı karın ve bel ağrıları ile de kendi göstermektedir. Eklemlerde biriken ürik asit şişme ve kimi zaman deformasyon yapabilmektedir. Kızarıklık ve hareket kısıtlılığı ise bu hastalığın diğer belirtileri arasında bulunmaktadır.

GUT HASTALIĞI TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Gut hastalığında akut ataklar sırasında ve ataklar arasındaki dönemlerde ayrı ayrı tedavi yöntemleri uygulanır. Ağrıların yoğun yaşandığı akut dönemlerde antiinflamatuar ilaçlar kullanılırken hastalığın gidişatına göre ilaç tedavisinde kullanılan ilaçlar hekimler tarafından değiştirilebilir. Non-steroid anti inflamatuar ilaçlar, kolşisin veya kortikosteroidler kişinin durumuna göre gut hastalığının tedavisinde başvurulabilecek ilaçlar arasında yer alır. Kolşisin etken maddeli ilaçlar gut hastalığına bağlı oluşan ağrının kontrolünde etkili kabul edilen iltihaplanma karşıtı ilaçlardır.

Bazı hastalarda gut alevlenmeleri oldukça şiddetli ve kronik bir seyir izleyebilir. Bu kişilerde meydana gelebilecek böbrek taşı, tofüs veya diğer gut ilişkili komplikasyonların önlenmesi adına vücutta ürik asit yapımını azaltan veya idrarla ürik asit atılımını artıran ilaçlara başvurulabilir. Ateş, deri döküntüsü, karaciğer iltihabı veya böbrek problemleri gibi yan etkiler ortaya çıkabilen bu ilaçların kullanımının doktor kontrolünde gerçekleştirilmesi oldukça önemlidir.

Fiziksel aktivite, atakların şiddetini artırabileceği için akut dönemde hastaların istirahat etmeleri önerilir. Gut hastalığında ilaç tedavisi kadar diyet tedavisi de oldukça önemli rol oynar. Gut hastalığı tedavisi için hastaların diyetisyen tarafından hazırlanan özel bir diyete uymaları, bol su tüketmeleri ve hafif egzersiz programları ile yaşam kalitelerini artırmaları önerilir.

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