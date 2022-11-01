Güven Kıraç'ın 12 yıllık evliliği ihanet yüzünden bitmişti. Boşanma davasının detayları ortaya çıktı

62 yaşındaki ünlü oyuncu Güven Kıraç, geçen ay 12 yıllık eşi Başak Kıraç’ı kendisinden oldukça genç bir kadınla aldatmıştı. Asmalımescit’deki ihanet gecesi magazin gündeminde epeyce konuşulmuştu.

TEK CELSEDE BOŞANDILAR

Bir süredir arasının bozuk olduğu eşi Güven Kıraç’ın kendisini aldattığı görüntüleri izleyen ve çok üzülen Başak Kıraç, soluğu mahkemede aldı. 12 yıllık evlilik geçen hafta ihanet nedeniyle anlaşmalı olarak tek celsede bitti.

10 MİLYON TL NAKİT PARA VERDİ

Posta'da yer alan habere göre; İhanet haberleri üzerine 12 yıllık eşi Başak Kıraç'la bir süre önce boşanan oyuncunun eşine 10 milyon TL nakit para, Cihangir'de oturdukları evi ve çocuklarının velayetini verdiği öğrenildi.