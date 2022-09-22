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  • 62 yaşındaki evli oyuncu Güven Kıraç genç kızla el ele görüntülendi! Eliyle mısır yedirip öptü

62 yaşındaki evli oyuncu Güven Kıraç genç kızla el ele görüntülendi! Eliyle mısır yedirip öptü

Evli olan 62 yaşındaki ünlü oyuncu Güven Kıraç Beyoğlu'nda esmer bir kadınla el ele yakalandı. Kıraç kameraları görünce kız arkadaşının elini bıraktı. Yanındaki arkadaşları ise görüntü alınmaması için tepki gösterdi.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 11:54
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İhanet gecesi! Güven Kıraç Beyoğlu'nda genç kızla el ele yakalandı

62 yaşındaki evli oyuncu Güven Kıraç genç kızla el ele görüntülendi! Eliyle mısır yedirip öptü
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Başak Kıraç ile 12 yıldır evli olan 62 yaşındaki oyuncu Güven Kıraç, Beyoğlu’nda fena yakalandı. 

Tv100'den Onur Üçkarışoğlu ve Ulaş Aydın'ın haberine göre; Gece boyunca samimi olan Kıraç ve kız arkadaşı romantik anlar da yaşadı. Oyuncu önce yanındaki arkadaşına eliyle mısır yedirdi ardından da mekanın içerisinde kız arkadaşını öptü.

KAMERALARI GÖRÜNCE YÜZÜNÜ GİZLEDİ

Çıkışta el ele olan çift tv100 kamerasını görünce gerildi. Ellerini bırakan ve ayrı ayrı yürümeye başlayan ikilinin arkadaşları ise muhabiri engellemeye çalıştı. Genç kadın ise yüzünü gizledi.

Öte yandan Kıraç'ın eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.

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