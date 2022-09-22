62 yaşındaki evli oyuncu Güven Kıraç genç kızla el ele görüntülendi! Eliyle mısır yedirip öptü

Başak Kıraç ile 12 yıldır evli olan 62 yaşındaki oyuncu Güven Kıraç, Beyoğlu’nda fena yakalandı.

Tv100'den Onur Üçkarışoğlu ve Ulaş Aydın'ın haberine göre; Gece boyunca samimi olan Kıraç ve kız arkadaşı romantik anlar da yaşadı. Oyuncu önce yanındaki arkadaşına eliyle mısır yedirdi ardından da mekanın içerisinde kız arkadaşını öptü.

KAMERALARI GÖRÜNCE YÜZÜNÜ GİZLEDİ

Çıkışta el ele olan çift tv100 kamerasını görünce gerildi. Ellerini bırakan ve ayrı ayrı yürümeye başlayan ikilinin arkadaşları ise muhabiri engellemeye çalıştı. Genç kadın ise yüzünü gizledi.

Öte yandan Kıraç'ın eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.